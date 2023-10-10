İsrail’den Mısır’a tehdit: Bombalarız

İsrail ile Hamas arasındaki çatışma 4. Gününde devam ederken her iki taraftan da siviller hayatını kaybediyor.

Mısır geçtiğimiz saatlerde “Gazze-Mısır arasındaki sınır kapısı yakınları İsrail tarafından vuruldu" açıklamasını yapmıştı.

Mısırlı güvenlik kaynakları saldırının, İsrail ordusunun Gazze'yi bombalamasının ardından geldiğini ancak geçişlerin normal şekilde çalıştığını söylemişti.

İSRAİL’DEN MISIR’A TEHDİT

N12 News’de yer alan bilgilere göre, İsrail Mısır’ı açık açık tehdit etti. İsrail'den Mısır'a, “Gazze'ye malzeme götürürseniz kamyonlarınızı bombalarız. “ uyarısı yapıldı.

İSRAİL FİLİSTİNLİLERİN MISIR'A GİTMESİNİ ÖNERMİŞTİ

İsrail ordusu Salı günü, Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarından kaçan Filistinlilerin, abluka altındaki bölgenin sınırındaki Mısır'a gitmesini önermişti.