İsrail 'savaş kabinesinde' erken seçim sesleri. Netanyahu'nun iktidardaki günleri sayılı

Kaynak: AA
İsrail 'savaş kabinesinde' erken seçim sesleri. Netanyahu'nun iktidardaki günleri sayılı
İsrail'in “savaş kabinesi” üyesi Benny Gantz’tan flaş erken seçim açıklaması. Gantz, en hızlı ve üzerinde en çok uzlaşılan biçimde seçimlere gidilmesi gerektiğini açıkladı.

İsrail’in Filistin’e yönelik kıyımı 7 Ekim’den bu yana devam ederken, hayatını kaybeden Filistinli sayısı 30 bine, yaralı sayısı ise 70 bine dayandı.

İsrail'de, Hamas ve diğer Filistinli grupların 7 Ekim 2023'teki saldırından sonra Gazze'ye yönelik başlattığı işgal harekatını koordine etmek için kurulan savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, erken seçim çağrısında bulundu.

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Haaretz gazetesinin haberine göre Gantz, evinin önünde erken seçim çağrısıyla toplanan İsrailli protestocularla yaptığı konuşmada:

"Ülke savaştayken sokakların 6 Ekim'de olduğu gibi hareketlenmesinden yana olmadığını" dile getiren Gantz, "Genel seçime en hızlı ve üzerinde en çok uzlaşılan biçimde gitmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gantz, seçime gitmekten korkmadığını belirtirken, önceliklerinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri kurtarmak olduğunu, hükümette kalarak bunun için mücadele ettiğini ifade etti.

İsrail'de 7 Ekim'den sonra kurulan olağanüstü hal hükümetine katılan eski Savunma Bakanı Benny Gantz, bu tarihe kadar Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalifleri arasında bulunuyordu.

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Netanyahu hükümetinin 2023'te iktidara geldiğinde açıkladığı, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesi, siyasi arena, ordu ve kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikaları ülke genelinde kitlesel protesto gösterilerine sebep olmuş, protestolar 7 Ekim 2023'teki saldırılara kadar sürmüştü.

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