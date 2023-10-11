Gazze’den feci görüntüler geliyor

HAMAS militanlarının başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'na Demir Kılıçlar Operasyonu'yla yanıt veren ve 1973'ten bu yana ilk kez resmen savaş ilan eden İsrail, Gazze Şeridi'ni yerle bir ediyor.

2,3 milyon insanın kapana kısıldığı Gazze Şeridi'nden bildiren BBC muhabiri Rüştü Ebu Aluf, Salı gününü Çarşamba'ya bağlayan gece özellikle bölgenin kuzey kesiminde çok tehlikeli bir tırmanış gerçekleştiğini aktardı.

İsrail’den kalkan savaş uçaklarının yüzlerce hava saldırısıyla bir mahallenin yok olduğunu belirten BBC muhabiri, gece yarısından bu yana çoğu sivil 50 insanın yaşamını yitirdiğini kaydetti. İsrail bombardımanında can verenlerin toplam sayısı ise 974'e çıktı.

Birleşmiş Milletler, son yaptığı açıklamada 260 bin Gazzelinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu. Yerlerinden edilmiş insanların sayısı, Gazze nüfusunun yüzde 10'undan fazla.

İsrail'in topyekun kuşatma uyguladığı Gazze'de insanlar elektrikten, sudan ve yiyecekten mahrum ayakta kalmaya çalışıyor. Filistinli yetkililer, bu sabah Gazze'nin yegane elektrik santralinde yakıtın tükenmek üzere olduğunu ve 12 saat gibi bir sürede bölgenin tamamen elektriksiz kalacağını açıkladı.

Yanı sıra, hastaneler ve tıp merkezlerindeki ilaç stoklarının bir gün içinde bitme riski var.

Uluslararası haber ajansları ise, Gazze'de enkaza dönmüş sokaklarda çekilen tüyler ürpertici fotoğrafları dünyaya servis ediyor.

AFP'nin karelerinde İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini bir battaniye içinde taşıyan insanlar, birkaç eşyayla enkazlar arasında yürüyenler, yerde yaralı halde bekleyen hayvanlar var.