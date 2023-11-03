İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, onlarca yaralı

İsrail Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame Bin Zeyd okulunu bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü duyurdu.

KAYNAK: AA
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: En az 20 ölü, onlarca yaralı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesinde sığınmacıların kaldığı Usame bin Zeyd Okulu'nu bombaladı.

Bakanlık, İsrail'in okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü söyledi. Onlarca kişi de yaralandı.

Hayatta kalanlar Gazze'deki Endonezya Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsrail gün içinde Şifa Hastanesi'nin bahçesinde Refah Sınır Kapısı'na yaralı götürmeye hazırlanan ambulans konvoyunu vurmuş, Endonezya Hastanesi'ni hedef almış, sabah saatlerinde de Kudüs Hastanesi'ni bombalamıştı.

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