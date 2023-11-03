İsrail tankının yanına kadar gidip patlayıcı bıraktı. Kassam Tugayları yeni görüntüler yayınladı

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde İsrail’e ait zırhlı araçları roketle imha ettiği yeni görüntüleri paylaştı.

KAYNAK: İHA
İsrail tankının yanına kadar gidip patlayıcı bıraktı. Kassam Tugayları yeni görüntüler yayınladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonları sınırlı şekilde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki El Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail güçlerine ait zırhlı araçları düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan görüntülerde, tünellerden çıkan üyelerinden birinin elindeki patlayıcı cihazı İsrail tankının yanına kadar giderek üzerine bıraktığı görüldü.

Görüntülerde diğer bir Kassam Tugayları üyesinin ise patlamanın ardından tankı roketle vurduğu anlar da yer aldı.

İsrail tankından vurulmasının ardından alevler yükseldi.

İlgili Haberler
TRT muhabirlerine İsrail'de saldırı: Ölümden döndüler
İsrail ordusu resmen duyurdu: Kuşatma tamamlandı, ateşkes olmayacak
‘Demir Kubbe’ aşıldı: Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
Cumhur İttifakı ortağından ABD ve İsrail’e yaptırım çağrısı
Tünellerden sürünerek çıkıp İsrail ordusunu pusuya düşürdüler. Savaşın en sıcak görüntüsü
Hamas'ın Gazze'deki ‘örümcek ağı’ tünelleri ilk kez bu kadar net görüntülendi
Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Son Haberler
Telefonlara cevap vermeyen kadının cansız bedeni bulundu Yaşam
Telefonlara cevap vermeyen kadının cansız bedeni bulundu
İsrail ile çatışan Hizbullah, iki mensubunun daha öldüğünü duyurdu Dünya
İsrail ile çatışan Hizbullah, iki mensubunun daha öldüğünü duyurdu
Netanyahu'dan 'kara operasyonu' itirafı: Acı kayıplarımız var Dünya
Netanyahu'dan 'kara operasyonu' itirafı: Acı kayıplarımız var
İsrail, gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişiyi öldürdü Dünya
İsrail, gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişiyi öldürdü
Saçından tuttuğu kadını sokak ortasında sürükleyip feci şekilde darbetti Gündem
Saçından tuttuğu kadını sokak ortasında sürükleyip feci şekilde darbetti
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük sürpriz Spor
Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük sürpriz