İsrail tankının yanına kadar gidip patlayıcı bıraktı. Kassam Tugayları yeni görüntüler yayınladı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonları sınırlı şekilde devam ederken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki El Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail güçlerine ait zırhlı araçları düzenlediği saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yayınlanan görüntülerde, tünellerden çıkan üyelerinden birinin elindeki patlayıcı cihazı İsrail tankının yanına kadar giderek üzerine bıraktığı görüldü.

Görüntülerde diğer bir Kassam Tugayları üyesinin ise patlamanın ardından tankı roketle vurduğu anlar da yer aldı.

İsrail tankından vurulmasının ardından alevler yükseldi.