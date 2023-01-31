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İsrail kaçırılan Türk altınlarını havalimanında yakaladı

İsrail’de Türkiye’den gelen 8,5 kg ağırlığında, 9 milyon lira değerinde altın yakaladı, iki kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:46
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İsrail Türk altınları havalimanında yakalandı

İsrail kaçırılan Türk altınlarını havalimanında yakaladı
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Oda TV’de yer alan habere göre, İsrail’de Ulusal Gümrük ve Ulusal Bölge Ulusal Polisi, Türkiye'den İsrail'e gelen bir uçakta yaklaşık 8,5 kilogram altın yakaladı. Kaçakçılık girişimi İsrail gümrük ekipleri tarafından engellendi.

Toplam ağırlığı yaklaşık 8,5 kilogram olan ve değeri yaklaşık 9 milyon lira olduğu tahmin edilen mücevherler ve bunları İsrail'e kaçırdıkları için iki zanlı tutuklandı. 



ŞÜPHELİ DAVRANIŞLARI ELE VERDİ
İsrail Polisi Özel Birim 747'ye bağlı dedektiflerin, Türkiye'den direkt uçakla inen bir yolcunun bagajını alırken şüpheli davrandığını fark etmesi ve bu nedenle talimat vermesi olayın başlangıcı oldu. 

Yolcu salonundaki gümrük müfettişleri ile İsrail polisi, valizde 9 milyon lira değerinde kolyeler, yüzükler ve bilezikler de dahil olmak üzere onlarca değerli mücevher tespit etti.



AYRINTILI SORUŞTURMA YAPILACAK
Otuzlu yaşlarında İsrail Celile'de ikamet eden zanlı, gözaltına alındı. 

İsrail Gümrük Vergi Dairesi'nin yardımıyla daha ayrıntılı soruşturma için altınlar ekiplere teslim edildi.

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SS
31.01.2023 12:00
gümrüktekiler ne işe yarar bostan korkuluğu şimşir ağacı dalımı dır? bu iki ayaklı yaratıklar yada birileri onlarımı öpüyor yola devam 1-2 kilo degil bu nasıl çıkış yapılmış bakanımız bi zahmet bak  
 
1950
31.01.2023 11:59
Altın da döviz de, ziynet herşey batan geminin malları, kaçan kurtuluyor  
 
NECİP
31.01.2023 11:54
İsrail yakalıyorda Türkiyeden o altınlar x rey ciğazından nasıl geçiyor hava alanına gökten zembillemi indi Tütkiyede hava alında adamın kemerine kadar çıkarılıyor bunun arkasında kimler var.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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