Kahve ve kola boykotu yapılırken Türkiye İsrail’e silah parçaları göndermiş. TÜİK’in verilerindeki liste

İsrail’in Filistin’e bir ayı aşkın süredir katliamı devam ediyor. Binlerce insan hayatını kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor.

Boykot adı altında İsrail markası olduğunu ileri sürdükleri restoranları basan kişiler müşterilere ve çalışanlara zorbalık yapıyor, ürünleri hem almıyor hem de döküyorlar.

Bunlardan bazıları Coca Cola oldu, Starbucks, Burger King, Kuruklhveci Mehmet Efendi oldu.

Vatandaşlar bu ürünleri boykot ederken iktidarın İsrail’e gönderdiği ürünlerin ve silah parçalarının listesi ortaya çıktı.

2023 yılında İsrail'e Türkiye’den gönderilen ürünlerin listesi sızdı.

Çalışma Ekonomisti Hasan Doğan Türkiye’den İsrail’e uçak ve helikopter aksamları ile silah parça ve aksamları gönderildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doğan şunları dedi:

2023 yılında İsrail'e ülkemizden gönderilen ürünlerin listesi. Uçak ve helikopter aksamları ile Silah parça ve aksamları da gönderilmiş.

Birileri kahve boykotuyla göz boyarken, birileri de Filistinlileri katleden malzemeleri İsrail'e yolluyor.

Bu veriler TÜİK'in resmi verileri.

GEMİLERİN LİSTESİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan gazeteci Metin Cihan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’den İsrail’e giden gemilerin listesi yayınladı.

Cihan’ın paylaşımı sonrasında birçok vatandaş, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterirken, vatandaşlar “İsrail’e sevkiyatı durdur” etiketi le hükümet yetkililerine seslendi.