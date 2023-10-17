İsrail, vatandaşlarına Türkiye'yi acilen terk etmelerini söyledi

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Türkiye ve Fas’a seyahat edecek İsraillileri uyardı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail, vatandaşlarına Türkiye'yi acilen terk etmelerini söyledi

Konsey, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle bu ülkelerdeki güvenlik durumunun kötüleştiğini ve İsraillilerin saldırıya uğrama riskinin arttığını belirtti.

Türkiye’deki İsrailliler acilen dönsün

Konsey, Türkiye’ye karşı tehdit seviyesini 4’e yükselterek, ülkedeki tüm İsraillilerin en kısa sürede dönmelerini istedi. Konsey, Türkiye’de İsrail karşıtı gösterilerin arttığını ve İsraillilere yönelik şiddet eylemlerinin yaşanabileceğini kaydetti.

Fas’ta ekstra dikkatli olun

Konsey, Fas’a karşı tehdit seviyesini ise 2’ye çıkardı. Konsey, Fas’ta da İsrail-Gazze savaşına tepki gösterenlerin bulunduğunu ve İsrailli turistlerin ekstra dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Mısır’da iki İsrailli öldürüldü

Konsey’in uyarısı, geçen hafta Mısır’da bir polisin iki İsrailli turisti öldürmesinin ardından geldi. Mısır polisi, Kahire yakınlarında bir otelde kalan iki İsrailli turisti bıçaklayarak öldürmüştü. Polisin saldırısının nedeni henüz bilinmiyor.

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