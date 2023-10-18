Gazze'deki hastane katliamında acı bilanço artıyor: Can kaybı 800’e yükseldi

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail güçleri, düb akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

İlk resmi açıklamaya göre 500 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak geçen zamanla can kaybı sayısının 800’e yükseldiği belirtildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada hastanenin tamamen yıkıldığını ve içerideki hastaların, doktorların ve hemşirelerin çoğunun öldüğünü kaydetti.

Sözcü, saldırının uluslararası insan haklarına ve savaş kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

NETANYAHU, FİLİSTİNLİ GRUPLARI SORUMLU TUTTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırıdan İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu söyledi.

Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ordusunun operasyonel sistemlerinin yaptığı analiz, Gazze’den teröristlerce roketlerin atıldığını ve El Ehli Hastanesi’nin vurulduğu sırada bu roketlerin bu noktadan geçtiğini gösteriyor.

Elimizdeki çok sayıda kaynaktan gelen istihbarat, Gazze’deki hastaneye isabet eden başarısız roket saldırısından İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu gösteriyor.”