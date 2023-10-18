Gazze'deki hastane katliamında acı bilanço artıyor: Can kaybı 800’e yükseldi

İsrail'in Gazze'deki Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda can kaybının 800'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki hastane katliamında acı bilanço artıyor: Can kaybı 800’e yükseldi

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail güçleri, düb akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

İlk resmi açıklamaya göre 500 kişi hayatını kaybetmişti. Ancak geçen zamanla can kaybı sayısının 800’e yükseldiği belirtildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada hastanenin tamamen yıkıldığını ve içerideki hastaların, doktorların ve hemşirelerin çoğunun öldüğünü kaydetti.

Sözcü, saldırının uluslararası insan haklarına ve savaş kurallarına aykırı olduğunu vurguladı.

NETANYAHU, FİLİSTİNLİ GRUPLARI SORUMLU TUTTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırıdan İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu söyledi.

Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ordusunun operasyonel sistemlerinin yaptığı analiz, Gazze’den teröristlerce roketlerin atıldığını ve El Ehli Hastanesi’nin vurulduğu sırada bu roketlerin bu noktadan geçtiğini gösteriyor.

Elimizdeki çok sayıda kaynaktan gelen istihbarat, Gazze’deki hastaneye isabet eden başarısız roket saldırısından İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu gösteriyor.”

bn.png

İlgili Haberler
Gazze'deki hastane katliamı İstanbul'u ayağa kaldırdı: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı, polis biber gazı kullandı
İsrail'in hastane saldırısına dair ABD'den ilk açıklama. "Masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor"
İsrailli Bakandan hastane katliamı sonrası skandal açıklama: Gazze’ye girmesi gereken şey insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcıdır
Almanya Başbakanı Scholz'un İsrail'de panik anları: Sirenler çaldı, uçağını tahliye edip yere yattı
İsrail ordusu hastane saldırısının Hamas tarafından yapıldığını söyledi
Dışişleri'nden İsrail’in hastane katliamına şiddetli kınama
Son Dakika... Meclis'teki tüm partilerden İsrail'e ortak kınama
İsrail, vatandaşlarına Türkiye'yi acilen terk etmelerini söyledi
İsrail’in Gazze’de yaptığı hastane katliamının ardından skandal açıklama: Biz mi yaptık bilmiyoruz
İsrail, Gazze'de hastane vurdu. En az 500 kişi hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı Dünya
Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı
Başakşehir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Başakşehir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İran'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: Bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak Dünya
İran'dan gerilimi tırmandıracak çıkış: Bombalarının ateşi yakında Siyonistleri saracak
Başakşehir'de kapalı kasa minibüs şarampole uçtu Yaşam
Başakşehir'de kapalı kasa minibüs şarampole uçtu
Üniversite öğrencisine çarpan sürücü serbest bırakıldı Yaşam
Üniversite öğrencisine çarpan sürücü serbest bırakıldı
ABD askerlerinin konuşlandığı Kürecik Rada Üssü'nde toplanan vatandaşlar Video
ABD askerlerinin konuşlandığı Kürecik Rada Üssü'nde toplanan vatandaşlar