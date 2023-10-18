İsrailli Bakandan hastane katliamı sonrası skandal açıklama: Gazze’ye girmesi gereken şey insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcıdır

İsrail’de ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanmasının ardından skandal bir açıklamada bulundu.
Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze’ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri’nden yüzlerce ton patlayıcıdır.” ifadelerine kullandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.