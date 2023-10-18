İsrailli Bakandan hastane katliamı sonrası skandal açıklama: Gazze’ye girmesi gereken şey insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcıdır

İsrail’in Gazze‘de yaptığı hastane katliamının ardından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze’ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri’nden gelen yüzlerce ton patlayıcıdır” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
İsrailli Bakandan hastane katliamı sonrası skandal açıklama: Gazze’ye girmesi gereken şey insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcıdır

İsrail’de ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanmasının ardından skandal bir açıklamada bulundu.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze’ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri’nden yüzlerce ton patlayıcıdır.” ifadelerine kullandı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini belirtmişti.

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