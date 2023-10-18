İsrailli Bakandan hastane katliamı sonrası skandal açıklama: Gazze’ye girmesi gereken şey insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcıdır

İsrail’in Gazze‘de yaptığı hastane katliamının ardından Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, “Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze’ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri’nden gelen yüzlerce ton patlayıcıdır” ifadelerini kullandı.