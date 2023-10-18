Biden, İsrail'e hareket etti: Hastane katliamının gölgesinde ziyaret

Filistin, Mısır ve Ürdün, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti. Öte yandan Biden, İsrail'e gitmek üzere yola çıktı.

Biden, İsrail'e hareket etti: Hastane katliamının gölgesinde ziyaret

İsrail güçleri, dün akşam saatlerinde Gazze'de bir El-Ehli Baptist Hastanesini hedef aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NTV’nin haberine göre, öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e doğru hareket ettiği açıklandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, saldırının ardından Ürdün ziyaretini yarıda kesti. Abbas ayrıca, Biden ve diğer liderlerle bugün Amman’da yapılması planlanan, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ele alınacağı toplantıya da katılımını iptal etti.

Bu gelişmenin ardından Mısır ve Ürdün'den de bu yönde adım atıldı.

İki ülke, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrasında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi iptal etti.

Biden’ın Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesi, ardından Ürdün’e geçerek Ürdün Kralı Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmesi bekleniyordu.

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