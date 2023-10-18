Netanyahu’dan hastane katliamının ardından ilk açıklama: Biz yapmadık, İslami Cihad yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan, Gazze’de en az 500 kişinin öldüğü hastane katliamına ilişkin ilk açıklama geldi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu söyledi.

Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ordusunun operasyonel sistemlerinin yaptığı analiz, Gazze’den teröristlerce roketlerin atıldığını ve El Ehli Hastanesi’nin vurulduğu sırada bu roketlerin bu noktadan geçtiğini gösteriyor.

Elimizdeki çok sayıda kaynaktan gelen istihbarat, Gazze’deki hastaneye isabet eden başarısız roket saldırısından İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu gösteriyor.”