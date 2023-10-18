Netanyahu’dan hastane katliamının ardından ilk açıklama: Biz yapmadık, İslami Cihad yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de en az 500 kişinin öldüğü hastane saldırısının ardından yaptığı açıklamada, saldırıdan İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu söyledi.

Netanyahu’dan hastane katliamının ardından ilk açıklama: Biz yapmadık, İslami Cihad yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan, Gazze’de en az 500 kişinin öldüğü hastane katliamına ilişkin ilk açıklama geldi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıdan İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu söyledi.

Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ordusunun operasyonel sistemlerinin yaptığı analiz, Gazze’den teröristlerce roketlerin atıldığını ve El Ehli Hastanesi’nin vurulduğu sırada bu roketlerin bu noktadan geçtiğini gösteriyor.

Elimizdeki çok sayıda kaynaktan gelen istihbarat, Gazze’deki hastaneye isabet eden başarısız roket saldırısından İslami Cihad’ın sorumlu olduğunu gösteriyor.”

bn.png

İlgili Haberler
İsrailli Bakandan hastane katliamı sonrası skandal açıklama: Gazze’ye girmesi gereken şey insani yardım değil, yüzlerce ton patlayıcıdır
Almanya Başbakanı Scholz'un İsrail'de panik anları: Sirenler çaldı, uçağını tahliye edip yere yattı
İsrail ordusu hastane saldırısının Hamas tarafından yapıldığını söyledi
Dışişleri'nden İsrail’in hastane katliamına şiddetli kınama
Son Dakika... Meclis'teki tüm partilerden İsrail'e ortak kınama
İsrail, vatandaşlarına Türkiye'yi acilen terk etmelerini söyledi
İsrail istihbaratından itiraf gibi açıklama. "Başarısız olduk"
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu İsrail’in Gazze’deki asıl amacını açıkladı
İsrail’in Gazze’de yaptığı hastane katliamının ardından skandal açıklama: Biz mi yaptık bilmiyoruz
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka bomba gerçeği ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Gazze'deki hastane katliamı İstanbul'u ayağa kaldırdı: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı, polis biber gazı kullandı Gündem
Gazze'deki hastane katliamı İstanbul'u ayağa kaldırdı: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı, polis biber gazı kullandı
Ezgi Mola'dan hastane saldırısına dair yürek burkan kare Magazin
Ezgi Mola'dan hastane saldırısına dair yürek burkan kare
Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği'ne Filistin bayrağı astılar Gündem
Beyrut'ta ABD Büyükelçiliği'ne Filistin bayrağı astılar
Yüzlerce araç, ABD askerlerinin konuşlandığı Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı Gündem
Yüzlerce araç, ABD askerlerinin konuşlandığı Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı
Protesto amacıyla İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan kalabalıktan bir grubun konsolosluğa girdiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler Gündem
Protesto amacıyla İsrail Konsolosluğu'nun önünde toplanan kalabalıktan bir grubun konsolosluğa girdiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler
İsrail'in hastane saldırısına dair ABD'den ilk açıklama. "Masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor" Dünya
İsrail'in hastane saldırısına dair ABD'den ilk açıklama. "Masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor"
DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir Dünya
DSÖ: Sağlık hizmetlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir