İsrail ve Gazze için sevgiliye göre din değiştiren Tuğçe Kazaz öyle şeyler söyledi ki dağlar inledi

Söylemleriyle tartışmalara sebep olan eski manken Tuğçe Kazaz yine gündeme bomba gibi düştü.

Tuğçe Kazaz İsrail Hamas savaşından söz ederken Türkiye’yi de kast ederek, “Kurdu sahaya indirmeyin, kurdu sahaya indirirseniz kaçacak bir ahır bulamazsınız” dedi.

Yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem olan Kazaz ”Orta Doğu’da bölgesel bir savaş bu sene olmasa da 2025 taş çatlasa 2027 senesine kadar zaten gerçekleşecek. Fakat şu anda ABD bu savaşa girmeye göze alamaz” dedi. Kazaz, Türkiye’ye de değinerek, “Kurdu sahaya indirmeyin, kurdu sahaya indirirseniz kaçacak bir ahır bulamazsınız” ifadelerini kullandı.

Kazaz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

Herkese merhaba. Öyle ya da böyle Orta Doğu’da bölgesel bir savaş bu sene olmasa da 2025 taş çatlasa 2027 senesine kadar zaten gerçekleşecek. Fakat şu anda ABD bu savaşa girmeye göze alamaz. Niye göze alamaz? Pasifik’in hakimiyetini ele geçirmek noktasında Pasifik dengesinde Çin şu an Tayvan noktasında hazırlık yaparken milyarlarca dolar yığdığı Avrasya’da hala Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken ABD bu savaşa girmeyi göze alamaz.

Bizim için de eğer bu savaş bir ya da iki yıl ertelenirse onlar Pasifik’te yorulurken biz burada güçlenirsek Allah’ın izniyle onları iki sene sonra Mehter Marşı’yla karşılarız. Onun için şu anda bu Gazze’deki bu ateşin sönmesi bizim daha sonra yakacağımız daha büyük bir meşale açısından çok önemli.

Ama yok hala Gazze’de sivilleri bombalamaya devam ediyoruz, masumları, çocukları, bebekleri öldürmeye devam ediyoruz derlerse o zaman kendilerine uyarılarımız şudur: Kurdu sahaya indirmeyin, kurdu sahaya indirirseniz kaçacak bir ahır bulamazsınız. O zaman bırakın iki devletli çözümü bir devlet hayali bile kuramazsınız.

DİN DEĞİŞTİRMİŞTİ

Tuğçe Kazaz 2005 yılında Yunanistanlı George Seitaridis ile evlendi. Kazaz, nikahtan önce din değiştirerek Rum Ortodoks dinine geçip Maria Seitaridis adını aldı.

Üç yıl süren bu evliliğin ardından Tuğçe Kazaz boşandı ve Türkiye'ye dönüş yaptı. Kazaz boşanmayla birlikte dinini bir kez daha değiştirip Müslümanlığa dönüş yaptı.