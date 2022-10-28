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Kadın askerlerin dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Savunma Bakanlığı harekete geçti

İsrail'de askerlik görevi yapan kadınların koğuşta çektikleri dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Bu tarz görüntülerin paylaşılmasını yasaklama tartışmalarını beraberinde getirirken Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 22:50
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İsrail'de kadın askerlerin dans görüntülerinin ardından Savunma Bakanlığı harekete geçti

Kadın askerlerin dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Savunma Bakanlığı harekete geçti
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Erkeklerin yanı sıra kadınların da askerlik yaptığı İsrail'de askeri görevlerini yapmak üzere teslim olan bir grubun koğuştaki dans görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

TARTIŞMA YARATTI

Kısa sürede milyon kez izlenen video viral oldu. Görüntülerin ülke dışına çıkarak dünya çapında konuşulması İsrail'de çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi.

SAVUNMA BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bazı İsrailliler bu tarz görüntülerin yayılmasını engellemek için çeşitli yasakların gelmesini savundu. Tartışmalar sonrası Savunma Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı.

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