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İsrail’e 4 yıl sonra Büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Şakir Özkan Torunlar, İsrail'e büyükelçi olarak atandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:12
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İsrail’e 4 yıl sonra Büyükelçi atandı. Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu

İsrail’e 4 yıl sonra Büyükelçi atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

ÇAVUŞOĞLU TEBLİĞ ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiştir. Çeşitli dış görevlerde bulunmuştur. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir.

2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

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