İsrailli emekli generalden ABD itirafı! 'Bölgesel savaşa giremez'

Kaynak: AA
İsrailli emekli generalden ABD itirafı! 'Bölgesel savaşa giremez'

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İran ve Hizbullah'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının İsrail ordusunun altından kalkamayacağı bir savaşa yol açacağını belirterek, ''Tel Aviv, ABD desteği olmadan bunu yapamaz.'' dedi.

Brik, Kanal 12 televizyonunun internet sitesinde yayımlanan "İsrail, tamamen ABD'ye bağımlı olduğu bölgesel bir savaşa doğru hızla ilerliyor." başlıklı yazı kaleme aldı.

Emekli Tümgeneral Brik, "Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu için endişe verici durumu henüz kavrayamayan bazı kişilerin, İran ve Hizbullah karşılık vermeden önleyici saldırı düzenlenmesi gerektiğini söylediğini duyduk. Ne yazık ki bu kişiler, Hizbullah ve İran'a yönelik herhangi bir önleyici saldırının derhal bölgesel bir savaşa yol açacağını hesaba katmıyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in önleyici bir saldırı başlatması durumunda yerleşim yerleri, enerji santralleri, gaz istasyonları, endüstriyel alt yapı ve askeri üslerin her gün binlerce roket ve dron saldırısına uğrayacağını kaydeden Brik, "İsrail ordusunun kendi başına ne bölgesel bir savaşa yanıt verecek, ne ulusal alt yapısını savunacak ne de İran, Hizbullah ve vekillerini yenecek bir gücü var." değerlendirmesinde bulundu.

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Brik, İran ve Hizbullah'a karşı yapılacak herhangi bir önleyici hareketin, bölgeyi savaşa sürükleyebileceğini belirtti. Ancak, İran ve Hizbullah'ın beklenen karşılığının sınırlı kalması halinde, böyle bir çatışmanın kaçınılmaz olmadığını da ekledi.

Ayrıca, İsrail'in herhangi bir bölgesel çatışmada yalnız başına mücadele etme kapasitesinin olmadığını, direnç gösterme gücünün yetersiz olduğunu ve bu durumda ABD'nin desteğine güvendiğini ifade etti. Brik, İsrail'in bölgesel bir savaş senaryosunda ayakta kalabilmesinin, ABD'nin desteğiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

Brik, "ABD Başkanı Joe Biden'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önleyici bir saldırı başlatmasını engellediğini ve ona ABD'nin onayı olmadan böyle bir adım atar ve akabinde bölgesel bir savaş çıkarsa İsrail'in yanında durmayacaklarını söylediğini" ifade ederek, şu öngörüde bulundu:

"Tahminim, Biden Netanyahu'ya Hizbullah ve İran kırmızı çizgiyi aşar ve İsrail vatandaşları büyük zarar görürse kapsamlı bölgesel bir savaşa yol açacak olsa bile ABD'nin İsrail'le beraber İran ve Hizbullah'ın askeri ve ekonomik hedeflerine şiddetli saldırı başlatacağını söyledi. Ancak bundan sonra Netanyahu Biden'i dinlemezse muhtemel bir savaşta yalnız kalacağız."

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