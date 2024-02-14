Orhan UĞUROĞLU
İstanbul demek Türkiye demek
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısında ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.
İmamoğlu konuşmasında dedi ki;
- “Biz kendimizi bu şehre ve milletimize 16 milyon insanına adadık…”
Ben diyorum ki; İstanbul demek Türkiye demektir.
Bu tabloya bakar mısınız?
1
İstanbul- 2 milyon 164 bin 766
2
Sivas - 767 bin 428
3
Kastamonu - 559 bin 3
4
Ordu - 525 bin 681
5
Giresun - 494 bin 160
6
Tokat- 484 bin 463
7
Erzurum - 442 bin 107
8
Samsun - 426 bin 500
9
Malatya- 418 bin 888
10
Trabzon - 415 bin 31
11
Sinop- 374 bin 903
12
Rize- 308 bin 439
13
Erzincan - 307 bin 32
14
Kars- 303 bin 324
15
Mardin - 259 bin 380
16
Ardahan- 258 bin 45
17
Siirt - 252 bin 954
18
Van - 246 bin 634
19
Bitlis- 239 bin 828
20
Diyarbakır- 231 bin 860
21
Ağrı - 216 bin 859
22
Adıyaman - 210 bin 570
23
Amasya - 179 bin 213
24
Muş- 178 bin 982
25
Çorum - 178 bin 867
26
Çankırı - 166 bin 658
27
Kayseri - 163 bin 910
28
Konya - 163 bin 453
29
Elazığ - 154 bin 649
30
Yozgat - 151 bin 916
31
Şanlıurfa - 151 bin 708
32
Gümüşhane - 148 bin 590
33
Bingöl- 147 bin 988
34
Batman - 147 bin 296
35
Sakarya - 135 bin 44
36
Zonguldak - 125 bin 608
37
Bayburt - 124 bin 368
38
Kırklareli - 113 bin 805
39
Tekirdağ - 113 bin 222
40
Hatay - 112 bin 687
41
Kahramanmaraş- 110 bin 641
42
Ankara - 108 bin 444
43
Edirne - 105 bin 267
44
Bursa - 103 bin 310
45
Balıkesir- 102 bin 803
46
Niğde - 99 bin 693
47
Iğdır - 98 bin 453
48
Adana - 98 bin 449
49
Bartın- 98 bin 251
50
Karabük- 95 bin 44
51
Nevşehir- 94 bin 241
52
Gaziantep - 92 bin 568
53
Artvin - 85 bin 86
54
Tunceli - 84 bin 986
55
Çanakkale - 73 bin 407
56
İzmir - 71 bin 998
57
Bolu- 65 bin 986
58
Mersin - 65 bin 44
59
Afyonkarahisar - 61 bin 347
60
Kocaeli- 59 bin 682
61
Isparta - 56 bin 850
62
Eskişehir - 55 bin 920
63
Aksaray- 50 bin 626
64
Manisa- 49 bin 868
65
Antalya - 47 bin 902
66
Düzce - 47 bin 488
67
Kırşehir- 47 bin 359
68
Şırnak- 42 bin 443
69
Kilis - 41 bin 684
70
Bilecik- 36 bin 497
71
Kırıkkale- 36 bin 277
72
Osmaniye- 33 bin 987
73
Kütahya- 33 bin 955
74
Denizli - 33 bin 674
75
Aydın - 31 bin 304
76
Karaman- 27 bin 448
77
Uşak- 21 bin 718
78
Yalova- 21 bin 371
79
Hakkari- 16 bin 743
80
Muğla- 16 bin 108
81
Burdur - 10 bin 259
TOPLAM: 15 Milyon 99 bin 890
2022 yılı verilerine göre 81 ilimizden gelip İstanbul’da yaşayan insanlarımız var.
O halde Ekrem İmamoğlu da konuşmasında hem İstanbulluları hem de tüm Türk milletini kucakladığını özellikle vurgulamalı.
Ayrıca önemli gördüğüm iki soruyu sorayım:
- CHP genel başkanı CHP lideri Özgür Özel bu önemli toplantıda ve konuşma metninde neden yok?
Bu konuda İmamoğlu’na konuşmasında söylediği şu cümle ile seslenmek istiyorum;
- “Gönül kazanmak ne kadar zorsa, gönül kırmak da o kadar kolaydır…”
Ayrıca İmamoğlu’nun şu sözleri de önemli:
- “Neredeyse yedi düvel bize karşı.
Her siyasi parti bir başka gerekçeyle oyun kuruyor.
Pek çok siyasi aktör daha dün söylediklerinin tam tersi şeyler söyleyip, çok farklı tutumlar alabiliyor…”
Özellikle millet ittifakının partileri açısından çok doğru bir tespit.
Ve bilinsin ki; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurtuluş ve kuruluşuna yedi düveli yenerek imza atan CHP’nin kurucusu Atatürk’ün izindeki CHP yedi düveli yenecek güçtedir.