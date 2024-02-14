İstanbul demek Türkiye demek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısında ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

İmamoğlu konuşmasında dedi ki;

- “Biz kendimizi bu şehre ve milletimize 16 milyon insanına adadık…”

Ben diyorum ki; İstanbul demek Türkiye demektir.

Bu tabloya bakar mısınız?

1 İstanbul- 2 milyon 164 bin 766 2 Sivas - 767 bin 428 3 Kastamonu - 559 bin 3 4 Ordu - 525 bin 681 5 Giresun - 494 bin 160 6 Tokat- 484 bin 463 7 Erzurum - 442 bin 107 8 Samsun - 426 bin 500 9 Malatya- 418 bin 888 10 Trabzon - 415 bin 31 11 Sinop- 374 bin 903 12 Rize- 308 bin 439 13 Erzincan - 307 bin 32 14 Kars- 303 bin 324 15 Mardin - 259 bin 380 16 Ardahan- 258 bin 45 17 Siirt - 252 bin 954 18 Van - 246 bin 634 19 Bitlis- 239 bin 828 20 Diyarbakır- 231 bin 860 21 Ağrı - 216 bin 859 22 Adıyaman - 210 bin 570 23 Amasya - 179 bin 213 24 Muş- 178 bin 982 25 Çorum - 178 bin 867 26 Çankırı - 166 bin 658 27 Kayseri - 163 bin 910 28 Konya - 163 bin 453 29 Elazığ - 154 bin 649 30 Yozgat - 151 bin 916 31 Şanlıurfa - 151 bin 708 32 Gümüşhane - 148 bin 590 33 Bingöl- 147 bin 988 34 Batman - 147 bin 296 35 Sakarya - 135 bin 44 36 Zonguldak - 125 bin 608 37 Bayburt - 124 bin 368 38 Kırklareli - 113 bin 805 39 Tekirdağ - 113 bin 222 40 Hatay - 112 bin 687 41 Kahramanmaraş- 110 bin 641 42 Ankara - 108 bin 444 43 Edirne - 105 bin 267 44 Bursa - 103 bin 310 45 Balıkesir- 102 bin 803 46 Niğde - 99 bin 693 47 Iğdır - 98 bin 453 48 Adana - 98 bin 449 49 Bartın- 98 bin 251 50 Karabük- 95 bin 44 51 Nevşehir- 94 bin 241 52 Gaziantep - 92 bin 568 53 Artvin - 85 bin 86 54 Tunceli - 84 bin 986 55 Çanakkale - 73 bin 407 56 İzmir - 71 bin 998 57 Bolu- 65 bin 986 58 Mersin - 65 bin 44 59 Afyonkarahisar - 61 bin 347 60 Kocaeli- 59 bin 682 61 Isparta - 56 bin 850 62 Eskişehir - 55 bin 920 63 Aksaray- 50 bin 626 64 Manisa- 49 bin 868 65 Antalya - 47 bin 902 66 Düzce - 47 bin 488 67 Kırşehir- 47 bin 359 68 Şırnak- 42 bin 443 69 Kilis - 41 bin 684 70 Bilecik- 36 bin 497 71 Kırıkkale- 36 bin 277 72 Osmaniye- 33 bin 987 73 Kütahya- 33 bin 955 74 Denizli - 33 bin 674 75 Aydın - 31 bin 304 76 Karaman- 27 bin 448 77 Uşak- 21 bin 718 78 Yalova- 21 bin 371 79 Hakkari- 16 bin 743 80 Muğla- 16 bin 108 81 Burdur - 10 bin 259

TOPLAM: 15 Milyon 99 bin 890

2022 yılı verilerine göre 81 ilimizden gelip İstanbul’da yaşayan insanlarımız var.

O halde Ekrem İmamoğlu da konuşmasında hem İstanbulluları hem de tüm Türk milletini kucakladığını özellikle vurgulamalı.

Ayrıca önemli gördüğüm iki soruyu sorayım:

CHP genel başkanı CHP lideri Özgür Özel bu önemli toplantıda ve konuşma metninde neden yok?

Bu konuda İmamoğlu’na konuşmasında söylediği şu cümle ile seslenmek istiyorum;

“Gönül kazanmak ne kadar zorsa, gönül kırmak da o kadar kolaydır…”

Ayrıca İmamoğlu’nun şu sözleri de önemli:

“Neredeyse yedi düvel bize karşı.

Her siyasi parti bir başka gerekçeyle oyun kuruyor.

Pek çok siyasi aktör daha dün söylediklerinin tam tersi şeyler söyleyip, çok farklı tutumlar alabiliyor…”

Özellikle millet ittifakının partileri açısından çok doğru bir tespit.

Ve bilinsin ki; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurtuluş ve kuruluşuna yedi düveli yenerek imza atan CHP’nin kurucusu Atatürk’ün izindeki CHP yedi düveli yenecek güçtedir.