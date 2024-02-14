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Orhan UĞUROĞLU

Orhan UĞUROĞLU

İstanbul demek Türkiye demek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısında ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

İmamoğlu konuşmasında dedi ki;

- “Biz kendimizi bu şehre ve milletimize 16 milyon insanına adadık…”

Ben diyorum ki; İstanbul demek Türkiye demektir.

Bu tabloya bakar mısınız?

1

İstanbul- 2 milyon 164 bin 766

2

Sivas - 767 bin 428

3

Kastamonu - 559 bin 3

4

Ordu - 525 bin 681

5

Giresun - 494 bin 160

6

Tokat- 484 bin 463

7

Erzurum - 442 bin 107

8

Samsun - 426 bin 500

9

Malatya- 418 bin 888

10

Trabzon - 415 bin 31

11

Sinop- 374 bin 903

12

Rize- 308 bin 439

13

Erzincan - 307 bin 32

14

Kars- 303 bin 324

15

Mardin - 259 bin 380

16

Ardahan- 258 bin 45

17

Siirt - 252 bin 954

18

Van - 246 bin 634

19

Bitlis- 239 bin 828

20

Diyarbakır- 231 bin 860

21

Ağrı - 216 bin 859

22

Adıyaman - 210 bin 570

23

Amasya - 179 bin 213

24

Muş- 178 bin 982

25

Çorum - 178 bin 867

26

Çankırı - 166 bin 658

27

Kayseri - 163 bin 910

28

Konya - 163 bin 453

29

Elazığ - 154 bin 649

30

Yozgat - 151 bin 916

31

Şanlıurfa - 151 bin 708

32

Gümüşhane - 148 bin 590

33

Bingöl- 147 bin 988

34

Batman - 147 bin 296

35

Sakarya - 135 bin 44

36

Zonguldak - 125 bin 608

37

Bayburt - 124 bin 368

38

Kırklareli - 113 bin 805

39

Tekirdağ - 113 bin 222

40

Hatay - 112 bin 687

41

Kahramanmaraş- 110 bin 641

42

Ankara - 108 bin 444

43

Edirne - 105 bin 267

44

Bursa - 103 bin 310

45

Balıkesir- 102 bin 803

46

Niğde - 99 bin 693

47

Iğdır - 98 bin 453

48

Adana - 98 bin 449

49

Bartın- 98 bin 251

50

Karabük- 95 bin 44

51

Nevşehir- 94 bin 241

52

Gaziantep - 92 bin 568

53

Artvin - 85 bin 86

54

Tunceli - 84 bin 986

55

Çanakkale - 73 bin 407

56

İzmir - 71 bin 998

57

Bolu- 65 bin 986

58

Mersin - 65 bin 44

59

Afyonkarahisar - 61 bin 347

60

Kocaeli- 59 bin 682

61

Isparta - 56 bin 850

62

Eskişehir - 55 bin 920

63

Aksaray- 50 bin 626

64

Manisa- 49 bin 868

65

Antalya - 47 bin 902

66

Düzce - 47 bin 488

67

Kırşehir- 47 bin 359

68

Şırnak- 42 bin 443

69

Kilis - 41 bin 684

70

Bilecik- 36 bin 497

71

Kırıkkale- 36 bin 277

72

Osmaniye- 33 bin 987

73

Kütahya- 33 bin 955

74

Denizli - 33 bin 674

75

Aydın - 31 bin 304

76

Karaman- 27 bin 448

77

Uşak- 21 bin 718

78

Yalova- 21 bin 371

79

Hakkari- 16 bin 743

80

Muğla- 16 bin 108

81

Burdur - 10 bin 259

TOPLAM: 15 Milyon 99 bin 890

2022 yılı verilerine göre 81 ilimizden gelip İstanbul’da yaşayan insanlarımız var.

O halde Ekrem İmamoğlu da konuşmasında hem İstanbulluları hem de tüm Türk milletini kucakladığını özellikle vurgulamalı.

Ayrıca önemli gördüğüm iki soruyu sorayım:

  • CHP genel başkanı CHP lideri Özgür Özel bu önemli toplantıda ve konuşma metninde neden yok?

Bu konuda İmamoğlu’na konuşmasında söylediği şu cümle ile seslenmek istiyorum;

  • “Gönül kazanmak ne kadar zorsa, gönül kırmak da o kadar kolaydır…”

Ayrıca İmamoğlu’nun şu sözleri de önemli:

  • “Neredeyse yedi düvel bize karşı.

Her siyasi parti bir başka gerekçeyle oyun kuruyor.

Pek çok siyasi aktör daha dün söylediklerinin tam tersi şeyler söyleyip, çok farklı tutumlar alabiliyor…”

Özellikle millet ittifakının partileri açısından çok doğru bir tespit.

Ve bilinsin ki; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurtuluş ve kuruluşuna yedi düveli yenerek imza atan CHP’nin kurucusu Atatürk’ün izindeki CHP yedi düveli yenecek güçtedir.

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