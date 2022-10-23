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Eyüpsultan'da sobadan çıkan yangın iki gecekonduyu kül etti!

İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda sobadan kaynaklanan yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek evin bitişiğinde bulunan gecekonduya sıçradı. Çıkan yangında iki gecekondu da kullanılmaz hale geldi.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 15:02
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İstanbul Eyüpsultan'da sobadan çıkan yangın iki gecekonduyu kullanılmaz hale getirdi !

Eyüpsultan'da sobadan çıkan yangın iki gecekonduyu kül etti!
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Yangın, sabah saatlerinde Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Leylak Sokakta bulunan bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, gece konduda tek başına yaşayan bir kişinin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangını fark eden şahıs, komşularına seslenerek yardım istedi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

 

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Bu esnada yangın yan tarafta bulunan diğer gecekonduya sıçradı. Yangının kendi gecekondularına sıçradığını gören ev halkı kendini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu iki gecekondudaki yangın söndürüldü. Gece kondular küle dönerken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

SOKAKTAKİ ÇÖPLERİ GETİRİYORDU
Gecekondusu yanan Ali Kızıltaş, “Bu sabah imdat diye bağırdı. Çıktım, baktım çatıdan alev çıkıyor. Kendi de evi çöple doldurmuş. Yaz - kış soba yakıyordu. Sokaktan çöp doldurup getiriyordu. Biz defalarca belediyeye başvurduk bu adam böyle yapıyor diye bizi rahatsız ediyor diye. Kimse ilgilenmedi alın size sonuç. Ölü yok eşyalarımız yandı. Belediye başkanlarımıza sesleniyorum dışarda kaldık. Allah rızası için bize yardım etsinler” dedi.

İki gecekondunun yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


 

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