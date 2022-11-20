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  • İstanbul'da metrelerce ucuz baklava kuyruğu. İndirimi duyan akın etti

İstanbul'da metrelerce ucuz baklava kuyruğu. İndirimi duyan akın etti

İstanbul Kadıköy'de bir baklavacı 19.00'dan itibaren indirimli ürün satmaya başladı. Vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 19:48
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İstanbul Kadıköy'de bir baklavacı 19.00'dan itibaren indirimli ürün satmaya başladı. Vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu

İstanbul'da metrelerce ucuz baklava kuyruğu. İndirimi duyan akın etti
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YENİÇAĞ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir baklavacı saat 19.00'dan sonra yüzde 50 baklava satışı yapılacağını duyurdu.

Baklavacının önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Artan ekonomik krizle birlikte birçok ürünün fiyatı adeta uçarken, baklava da zamlardan nasibini almıştı.

Vatandaşlar ucuz baklavanın haberini alınca uzun kuyruklar oluşturdu.

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Abbas
20.11.2022 20:04
Asıl sebep ucuzluk değil, işsiz güçsüz boşda gezen olmak, yoksa o kuyruk çekilmez  
 
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