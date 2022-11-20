İstanbul'da metrelerce ucuz baklava kuyruğu. İndirimi duyan akın etti

YENİÇAĞ
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir baklavacı saat 19.00'dan sonra yüzde 50 baklava satışı yapılacağını duyurdu.
Baklavacının önünde metrelerce kuyruk oluştu.
Artan ekonomik krizle birlikte birçok ürünün fiyatı adeta uçarken, baklava da zamlardan nasibini almıştı.
Vatandaşlar ucuz baklavanın haberini alınca uzun kuyruklar oluşturdu.
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