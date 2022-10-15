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Kilosu 70 liradan satılıyor. Köylüler ormana akın etti uzun kuyruklar oluştu

Bartın’da kilosu 70 liradan olan kestaneyi almak isteyen köylüler ormanlara akın etti.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 09:27
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Kilosu 70 liradan satılıyor. Köylüler ormana akın etti uzun kuyruklar oluştu

Kilosu 70 liradan satılıyor. Köylüler ormana akın etti uzun kuyruklar oluştu
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DHA’nın haberine göre, Bartın ve Zonguldak’ta kestane, köylülerin önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Sabah erken saatlerde ormana gelen köylüler, ağaçlara tırmanarak, ağacın dallarını sallayıp ya da sopayla kestaneleri yere düşürerek topluyor.

KÖYLÜLER ORMANA AKIN ETTİ

Köylüler, kestanenin kilosunu 50 ile 70 liradan pazarda satıyor. Bartın’ın Kurucaşile yolu Ahatlar mevkisindeki orman da her yıl kestane toplamak isteyenlerin akınına uğruyor.

Bu sene de sabah erken saatlerden itibaren ormana gelenler, kestane toplamak için birbirleriyle yarıştı. Kimileri yemek için toplarken kimileri de pazarda satıp gelir elde etmeye çalışıyor. Kestane toplayanların yol kenarına park ettikleri araçlarıyla ise uzun kuyruklar oluştu.

“ERKENDEN GELDİK”

Karabük’ten ailesiyle geldiklerini söyleyen Dursun Feyizoğlu, "5 kilo topladık. Bu bölgeye ilk kez geldik, daha önce Düzce’ye gitmiştik. Biz pazarda kestane neden pahalı, diye kızıyorduk ama hakikaten çok zahmetli ve zorlu bir işmiş, onu da öğrenmiş olduk” dedi.

Arkadaşlarıyla kestane toplamaya gelen Mesut Karanfil de "Sabahın erken saatlerinde buraya kestane toplamaya geldik. Şu ana kadar 6 kilo kestane topladık. Yiyeceğimiz kadar kestaneyi bulmuş olduk" diye konuştu.

Ailesiyle kestane toplayan Hüdayet Önder ise "Erkenden geldik, şimdi ormanda nasibimizi arıyoruz. Ormanın her yeri insanlarla dolu. Pazarda kestane biraz pahalı, hem gezmiş oluyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Şu ana kadar 1-2 kilo kestane topladık" dedi.

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