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Ambulansa dakikalarca yol vermemişti! Cezası belli oldu

İstanbul Kağıthane TEM bağlantı yolunda ambulansa dakikalarca yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası kesildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 11:51
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İstanbul Kağıthane TEM bağlantı yolunda ambulansa dakikalarca yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası kesildi

Ambulansa dakikalarca yol vermemişti! Cezası belli oldu
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Kağıthane Nurtepe mevki TEM bağlantı yolunda ambulansa dakikalarca yol vermeyen sürücünün görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Görüntülerde yer alan 34 BAN 226 plakalı aracın sürücünün M.Y. olduğu tespit edildi.

Sürücü M.Y.’ye "Gidişe ayrılan en sol şeridi sürekli olarak işgal etmek" maddesinden 427 lira ve "Geçiş üstünlüğü bulunan aracın, duyulur görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamak" maddesinin ihlalinde 196 lira olmak üzere toplam 623 lira idari para cezası kesildi.

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