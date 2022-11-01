Trafik magandasından akılla izah edilemeyecek hareket. Ambulansa yol vermemek için frene bastı

İstanbul Otogar yolunda seyir halindeki bir araç sürücüsü, ambulansın sirenleri açık olmasına rağmen ambulansa yol vermedi. Yol vermemekle yetinmeyen sürücü, inadına frene bastı. Sürücü, sağındaki şerit boş olmasına rağmen şeridini de değiştirmedi. Sosyal medyada gündem olan videoda sürücünün duyarsızlığına tepkiler geldi.
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