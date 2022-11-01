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  • Trafik magandasından akılla izah edilemeyecek hareket. Ambulansa yol vermemek için frene bastı

Trafik magandasından akılla izah edilemeyecek hareket. Ambulansa yol vermemek için frene bastı

İstanbul Otogar Yolu’nda sirenlerini çalarak yol isteyen ambulansa yol vermeyerek frene basan sürücü, ambulans şoförü tarafından kayıt altına alındı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 20:45
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Ambulansa yol vermemek için frene bastı

Trafik magandasından akılla izah edilemeyecek hareket. Ambulansa yol vermemek için frene bastı
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İstanbul Otogar yolunda seyir halindeki bir araç sürücüsü, ambulansın sirenleri açık olmasına rağmen ambulansa yol vermedi. Yol vermemekle yetinmeyen sürücü, inadına frene bastı. Sürücü, sağındaki şerit boş olmasına rağmen şeridini de değiştirmedi. Sosyal medyada gündem olan videoda sürücünün duyarsızlığına tepkiler geldi.

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TEOMAN ÖKMEN
1.11.2022 20:58
Muhtemeldir ki pişman ederler. Biz bunu öğrenemiyebiliriz, belki de öğreniriz. Ama bir sonrakinde daha sesi duyunca şerit boşaltır.  
 
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