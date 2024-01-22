İstanbul Valisi Davut Gül'den sokak köpekleri önerisi. 'Hepsini komple uyutun ya da kısırlaştırın'

Kaynak: Yirmidört TV
İstanbul Valisi Davut Gül'den sokak köpekleri önerisi. 'Hepsini komple uyutun ya da kısırlaştırın'
İstanbul valisi Davut Gül başıboş sokak köpekleri hakkında yaptığı açıklamada, “Ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız. 3-5 yıldır İstanbul'un bu meseleden yaşadığı sorun sürdürülebilir değil. İnsanlar ölüyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul valisi Davut Gül, katıldığı bir televizyon programında sokak köpekleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“YA KOMPLE HEPSİNİ UYUTACAKSINIZ, YA DA KOMPLE AYNI ANDA HEPSİNİ KISIRLAŞTIRACAKSINIZ”

İstanbul’un 3-5 yıldır bu meseleden yaşadığı sorunun sürdürülebilir olmadığını söyleyen Gül, “İnsanlar ölüyor. Ortada iki tane yol var. Ya komple hepsini uyutacaksınız, ya da komple aynı anda hepsini kısırlaştıracaksınız” ifadelerini kullandı.

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BÜTÜN BELEDİYELER BİRLEŞİRSE 6 AYDA SOKAK KÖPEKLERİ TEMİZLENİR

Gül, bütün belediyeleri başıboş sokak köpekleri hakkında birleşmeye çağırıp aynı anda bütün belediyelerin para harcayarak bu işi birinci önceliği olarak görmesi durumunda İstanbul’un sokak köpeklerinden 6 ayda temizlenebileceğini belirtti.

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"İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜVENLİ ŞEHRİ"

İstanbul valisi Davut Gül sokak köpekleri hakkında yaptığı açıklamaların ardından İstanbul'un güvenliğiyle ilgili konuştu.

İstanbul'un dünyanın en güvenli şehirlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Gül, "Fakat İstanbul'un daha güvenli olabilecek potansiyeli de var. Son 3 yılda İstanbul'da faili meçhul hiçbir cinayet yok" ifadelerini kullandı.

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