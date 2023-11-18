Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sağanak ve kuvvetli sağanak yağışlar, yurdun genelinde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır’da “kuvvetli sağanak” bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Pazar ve pazartesi günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu bildirildi.