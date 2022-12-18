﻿Önce camlarını kırdı ardından evini yaktı

Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan A.A, bazı camlarını kırdığı birinci kattaki dairesini ateşe verdi. Ardından komşularına evi yaktığını söyleyen A.A. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN KİŞİ ARANIYOR

Bina sakinlerinden birinin bebeği, yangın sırasında dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, bebeğe ambulansta müdahale etti. İtfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangın evde hasara neden oldu. Ekiplerin ayrılmasından sonra binaya geri dönen A.A, site sakinleriyle yaşadığı tartışmanın ardından bölgeden uzaklaştı.

Polis, madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)