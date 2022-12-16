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Rusya-Ukrayna savaşının en net görüntüsü

Rusya-Ukrayna savaşı 10'uncu ayına yaklaşırken çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Rusya'nın işgal ettiği Donetsk bölgesinde meydana gelen bir çatışma görüntüleri ise sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 09:17
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Hollywood filmi değil. Rusya-Ukrayna savaşının en net görüntüsü

Rusya-Ukrayna savaşının en net görüntüsü
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Odatv'nin haberine göre, 24 Şubat tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor. 10’uncu ayına girilecek olan savaşta şimdiye kadar binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti.

Bununla birlikte çatışmaların en kuvvetli olduğu yerlerden biri, Rusya’nın savaşın ilk günlerinde ele geçirdiği ve bir referandum sonucu kendi toprağına bağladığı bölgelerden biri Donetsk oldu.

Sosyal medya platformu Reddit’te yayınlanan bir videoda ise söz konusu şehirde gerçekleşen bir sokak arasındaki çatışmaya ait görüntüler yer aldı.
Görüntülerde harabeye dönmüş şehirde bir tankın topunu ateşlediği görüldü. Öte yandan video boyunca nereden geldiği belli olmayan silahlı çatışma sesleri de duyuldu.

Sokakların tamamen yakılıp yıkıldığı, harabeye döndüğü o anlar izleyenleri şoka uğrattı. Donetsk savaşına ait o görüntüler savaşın yıkımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada binlerce kez izlendi.

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