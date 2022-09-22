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İstanbul'da bir dönem sona eriyor

İSPARK'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, "İşletmesini yaptığımız Karaköy Katlı Otoparkımız, İBB Meclisinin 'Kent Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı' plan değişikliği kararı nedeniyle 24 Eylül Cumartesi günü hizmetine son verecektir. 23 Eylül Cuma saat 23.59'a kadar aracınızı almanız gerektiğini hatırlatırız" denildi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 19:48
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İstanbul'da bulunan Karaköy Katlı Otoparkı kapanıyor

İstanbul'da bir dönem sona eriyor
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Meydan projesi kapsamında yıkılacak Karaköy'deki 46 yıllık otopark, 24 Eylül Cumartesi gününden itibaren hizmet vermeyecek. Katlı otoparkın altındaki bir işletmede çalışan Mehmet Yücedal, "Buralarda yeni bir yer bulamadık. Yıkımla beraber biz, diğer şubelerimize geçeceğiz. Böyle bir yerin birdenbire kapanması bizler için üzücü" diye konuştu.

"TARİHİ BİR YÖNÜ DE VAR"

Otoparkı kullanan vatandaşlardan Erkan Öztürk, yıkım kararının iyi olacağını, otopark alanının halka yönelik bir projede kullanılmasının daha iyi olacağını söyledi. Otoparkın kapanacağını yeni duyduğunu belirten vatandaşlardan Hasan Basri Akça, "Buradaki esnaf ve vatandaşlar için kötü bir durum. Burası çok büyük bir alanı kapsıyor. Tarihi bir yönü de var" dedi.

Aracını otoparka bırakan vatandaşlardan Yiğit Özbaş ise "İnşallah kapanmaz. Kapanırsa da umarım yenisini açarlar" diye konuştu.

ZEMİN ALTI OTOPARK YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otoparkın yerine meydan yapılmasına karar verilmişti.

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