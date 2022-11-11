Bugün 2 bölgemiz kara teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Ordu, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
KARABET GEÇİDİNE ŞİDDETLİ KAR YAĞDI
Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu.
Van kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu.
Karla birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Kardan dolayı yolda kalan bazı araç sürücüleri zincir takarak yoluna devam ederken, Bahçesaray İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlık Trafik Büro Amirliği ekipleri, bölgeye giderek sürücülere yardımcı oldu.
Kar yağışı ile birlikte Kara Yolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalara başladı.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 2°C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ARTVİN 9°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KARS 0°C, 9°C
Aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
VAN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
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