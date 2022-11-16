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Meteoroloji uyardı. Kar ve sağanak hızla geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Perşembe günü İstanbul için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Prof. Dr. Orhan Şen, "Cuma günü İstanbul'a sel uyarısı yapılacak. Cumartesi-Pazar, Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu'da ise kar çok etkili olacak" dedi. 

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:20
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Kar ve sağanak hızla geliyor. Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı. Kar ve sağanak hızla geliyor
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OdaTV'nin haberine göre, Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte soğuk hava da etkisini göstermeye başladı. Bununla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

MGM’den yapılan uyarılara göre güneydoğu bölgesinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Kayseri, Elazığ ve Malatya'nın güney ilçeleri ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor. 

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de,  Perşembe günü İstanbul için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Şen, "İstanbul'da perşembe gece yarısından sonra şiddetli yağış geliyor. Yağmur cuma günü İzmir'e kadar inecek. Muğla'da sahil taraflarında da görülecek. Bu yağmurlar Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya gelecek. Cuma günü İstanbul'a sel uyarısı yapacağız. Doğu bölgesine de kar uyarısı yapacağız. Orada kar yağacak" dedi. 

Şen "Perşembe gece ve cuma günü Marmara, Trakya, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Bozcaada, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Kuzey Ege, Edremit Körfezi, İzmir ve Muğla'da yağmur, su baskınlarına neden olur dikkat. Cumartesi-Pazar, Karadeniz İç ve Doğu Anadolu'da kar ulaşımda etkili olabilir” diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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