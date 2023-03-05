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İstanbul’da depremi en çok hangi ilçeler hissedecek? Ünlü profesör açıkladı

İstanbul’da beklenen depremi en çok hangi ilçelerin hissedeceği ortaya çıktı. Prof. Dr. Okan Tüysüz depremin şiddetinin en çok sahil kesiminin hissedeceğini belirterek, “Sahil kesimi 10 şiddetini görecek” dedi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 15:04
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İstanbul’da depremi en çok hangi ilçeler hissedecek?

İstanbul’da depremi en çok hangi ilçeler hissedecek? Ünlü profesör açıkladı
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Prof. Dr. Okan Tüysüz, 'Sahil kesimi 10 şiddetini görecek. 7.6'lık bir depremde zemindeki sarsıntı 10 şiddetinde hissedilecek demek istiyoruz' dedi.

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'daki olası bir depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. NTV'ye konuk olan Tüysüz, şu ifadeleri kullandı:

"En fazla sarsılacak olan yerler denize bakan kısımlar. İstanbul'un ya da Marmara'nın denize bakan kesimlerinde örneğin Tuzla'da sahil şeridinde Eminönü'nden başlamak üzere Çekmece'ye kadar olan sahil şeridinde en yüksek sarsıntıyı hissedeceğiz.

Bu, oradaki tüm binaların yıkılacağı anlamına gelmez. İyi bir bina buna karşı koyabilir. En azından burada beklenti binanın çökmemesidir.

İstanbul'un yapı stoğunda 1 milyon 160 bin bina var bunun 5-6 yüz bininin depreme çok dayanıklı olmadığı da bir gerçek.

Sahil kesimi 10 şiddetini görecek. 7.6'lık bir depremde zemindeki sarsıntı 10 şiddetinde hissedilecek demek istiyoruz. Kötü bir zemin olduğunda deprem dalgalarını büyütüyor.

Asya ve Avrupa yakasında sahile yakın ve birinci köprünün güneyi en fazla sarsıntıyı alacak bölge olarak görünüyor. Hatay ya da Maraş'ta zemin sıvılaşması olaylarını çok yaygın gördük. İstanbul'da zemin sıvılaşması beklentisi çok az yerlerde var.

Veliefendi, Kadıköy Kurbağalıdere gibi, Vatan Caddesi Lykos deresi gibi yerler eski dere yatakları. Buralarda sıvılaşma ihtimali var. Ayrıntıları İBB'nin web sayfasında var."

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