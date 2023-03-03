Naci Görür canlı yayında iki bölgeyi işaret etti: 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, FOX TV’de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu. Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili, "Burada deprem olacak, iki kere iki dört mü? Sebebi burada 99'da deprem var. Şarköy'de 1912'de var. İkisinin arasındaki şu bölümde 1766'tan beri deprem yok. Burada sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak, büyük bir Marmara depremini oluşturacak" uyarısını yaptı.

Prof. Dr. Naci Görür'ün programda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

KIZILAY'IN ÇADIR SKANDALI

''Yani ben hiç olmadım. Duyunca da şaşırdım. Bu zaten Kızılay'ın mal varlığı ve çadır, kan o tür şeyler afet durumunda halka ulaştırılmak için yine halk tarafından verilen şeyler. Biz çocukken de öyleydi. Kızılay şarkıları, bir sevgisi, rozetleri vardı. Yani Kızılay haftaları vardı okullarda kutlanan... Bu muhabbeti eksiltecek, azaltacak şeyleri yapmamak lazım. Bu satış nasıl oluyor ben bunu anlamadım. En azından etik bulmadım. Yasal mıdır onu da bilmiyorum. Herhalde gereği yapılacaktır eğer yasal olmayan bir davranış şekliyse...

'İSTİFA' TARTIŞMALARI

Yani yönetimler diyelim böyle deprem, afet yönetimiyle ilgili tabii yönetimlerin sorumluluktan kaçması mümkün değil. En önemli sorumluluk o. Belli ölçüde o yönetim içerisinde olan, görev yapan insanlar da elbette sorumlu. Böyle afet işi olunca binaları yapan, üretenler de belli ölçü de sorumlu. Bu sorumlulukları üstlenmek lazım.

'DEPREM, MARMARA DENİZİ'NİN İÇİNDE OLACAK'

Bu Marmara bölgesinde deprem, Marmara Denizi'nin içerisinde olacak. Yani Kuzey Anadolu fayının Marmara'nın iç kısmında olacak. Biz artık fay tartışmasını bırakalım. İBB Başkanı çok iyi bir strateji söyledi. Dedi ki; 'İstanbul'da artık deprem olacağı bir gerçeklik. Fay tartışmalarını bilim adamlarına bırakalım, onlar bilim platformlarında o işi tartışsınlar.' Burada deprem olacak, iki kere iki dört mü? Sebebi burada 99'da deprem var. Şarköy'de 1912'de var. İkisinin arasındaki şu bölümde 1766'tan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Bu boşluk dolacak, büyük bir Marmara depremini oluşturacak.

10 ŞİDDETİ BİLE...

Asya Yakası göreceli olarak, Avrupa Yakası nazaran daha az etkilenecek. Çünkü burada jeolojik formasyon zemin itibarıyla daha güçlü. Dolasıyla burada hasar göreceli olarak daha fazla. Kıyya yakın, kıyıdan 10 kilometre içeriye doğru gittiği yerlerde çoğunlukla depremin şiddeti 9 olacak. Kuzeye doğru çıkınca bu düşecek. Aynı şekilde Anadolu Yakası'nda da kıyıya paralel kesimlerde 9 şiddeti ve Kuzeye doğru azalacak. Kimi yerlerde 10 şiddeti bile görülecek. Bu ciddi bir deprem şiddetidir.

Çorum tam Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde. Bu kuşağın tamamı, Türkiye’nin tamamı, hatta dünyanın en aktif büyük depremler oluşturabilen kuşağı içerisinde. Bu kuşak aşağı yukarı Bingöl-Karlıova’dan çok büyük ölçüde Marmara Denizi’ne kadar enerjisini tüketti. Büyük deprem üretme enerjisini boşalttı.

7.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Şimdi Marmara’yı bekliyoruz. Bir de Erzincan ile Karlıova arasındaki bu kesimi bekliyoruz. Burada Pülümür’ün olduğu yer aşağı yukarı 7.4 büyüklüğünde belki deprem olabilir. Yedisu fayı üzerinde. Bunu zaten hep söylüyoruz.

Tunceli-Pülümür 7.4 büyüklüğünde deprem olabilir. Burada en son deprem 1794’te. Dolayısıyla epey zaman geçti. Erzincan depremi buraya muhtemelen enerji de transfer etmiş olabilir. Bu Doğu Anadolu fayındaki hareketler de belli ölçüde burayı biraz etkilemiş olabilir. Endişe ettiğimiz yerlerden biri bu.''

(Kaynak: Cumhuriyet)