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Dev yarıklar korkuttu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Göksun ilçesi kırsalında derin yarıklar oluştu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:10
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Dev yarıklar korkuttu

Dev yarıklar korkuttu
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Korkmaz Mahallesi sakinlerinden Mustafa Karakoyun, depremlerin ardından bölgede dolaştığını, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Karakoyun, "Toprağın çökmesi normal düzeyinden 2 metre aşağıdaydı. Ağaçlar yıkılmıştı. Yarıklar aşağı yukarı 6-7 metre derinliğinde vardı. Ürpertici görüntülerle karşılaştık dehşet vericiydi." dedi.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonucu yüzey kırıkları oluştuğunu anımsattı.

Sözbilir, Çardak Mahallesi çevresinde Çardak fayı üzerinde gözlemlenen yüzey deformasyonlarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi büyüklüğü 7,7 olan ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci büyük depremde Göksun ilçesinden Yeşilyurt'a kadar olan sismik segment kırılmış oldu. Bu sismik segment Çardak ve Doğanşehir adı verilen iki geometrik fayı içeriyordu. Şu ana kadar elde edilen veriler, ikinci ana şokun ilk büyük depremin tetiklemesiyle oluştuğunu ve bunu yaparken Sürgü fayını enerjiyi transfer eden bir fay olarak kullandığını gösteriyor. Bilindiği gibi 20 Şubat tarihinde de Antakya fayı üzerinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kısacası 15 gün içinde 6 fay parçası kırılmış oldu." (AA)

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