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İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Terör örgütü DHKP/C'ye karşı İstanbul'da yürütülen operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 12:05
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İstanbul'da DHKP/C operasyonu

İstanbul'da terör operasyonu: 4 gözaltı
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İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, aranan 4 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP/C’nin faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütle irtibatlı oldukları ileri sürülen 4 şüpheliyi tespit etti. Soruşturma çerçevesinde İstanbul genelinde 7 adrese sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Özel timlerin de yer aldığı baskınlarda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. (İHA)

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