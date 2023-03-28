Hizbullah tarafından öldürülen Konca Kuriş’in ağabeyi sessizliğini bozdu

TELE1'in haberine göre, HalkTV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Mehmet Genç “Bizim kanımıza dokundu. Hüda Par’ın ne olduğunu biz aile olarak biliyoruz. Edip Gümüş, Cemal Tutar ve Hüseyin Velioğlu işin tepesiydi. Velioğlu’nu ölü ele geçirdiler" dedi.

Mehmet Genç "Gümüş ve Tutar’ı tutukladılar, 2011’de serbest bıraktılar. Davul zurnayla kaçtılar. Ondan sonra bu kişi (Gümüş) Hüda Par’ı kurdu. Hüda Par’ın bir katliam örgütü olduğunu biliyoruz. Bunların legal vaziyete geçmesi şartlar gerektirdiği için. Bunlarla ittifak yapmayı kanımız donarak izliyoruz, doğru bulmuyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’YE YANIT

Mehmet Genç MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Hizbullah terör örgütü ile Hüda Par arasındaki berrak bir ilişkiye ikna ve tevsik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir” sözleri hakkında da konuştu.

Konca Kuriş’in ağabeyi Mehmet Genç, “Bu söylediğine inanıyorsa vicdanı bunun hesabını kendisine sorar. Devlette adalet olmayınca bireylerin vicdanına sormaktan başka çare kalmıyor. Kendisi buna inanıyorsa şaşarım yani. Bu kadar berrak bir konu… Politikacıların bir kısmının karakteri maalesef hak üzere değil. Vicdanları elveriyor mu böyle laf etmeye?” diye konuştu.