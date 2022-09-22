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İstanbul'da iş yeri hırsızlığı böyle görüntülendi

Arnavutköy’de 2 şüpheli şahıs bir iş yerinden 3 adet cep telefonu ve 4 bin lira çalarak kayıplara karıştı. İş yerine girmek için kepenkleri zorlayan 2 şahsın o anları kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 15:20
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İstanbul'da iş yeri hırsızlığı böyle görüntülendi

İstanbul'da iş yeri hırsızlığı böyle görüntülendi
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Arnavutköy'de iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İslambey Mahallesi'ndeki iş yerinden 3 cep telefonu ve 4 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli V. Ç'yi kimliğini belirleyerek gözaltına aldı.

Hırsızlıktan 5 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin iş yerinin önüne gelmeleri, kepenkleri zorlayarak kırdıkları kapıdan V.Ç'nin içeri girmesi, daha sonra da kaçması yer alıyor.

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