İstanbul'da kimin astığı belli olmayan pankart 'Yerli ve milli Escobar'

Fatih, Şehremini, Kızılelma Caddesinde iki bina arasına asılan pankartta "Yerli ve milli Escobar" yazdığı görüldü.
Fotoğrafı @ajans_muhbir isimli Twitter hesabı paylaştı.
Paylaşım birçok kez retweet edildi.
Aynı cadde üzerinde bulunan muhalif kanatta yer alan siyasi partiler ise dikkatlerden kaçmadı.
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