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Zafer Partisi Genel Merkezine polisten pankart baskını

Zafer Partisi Genel Merkezi'ne asılan "Yerli ve Milli Escobar" pankartının indirilmesi için polis Zafer Partisi Genel Merkezi'ne zorla girdi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 23:28
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Zafer Partisi Genel Merkezine polisten pankart baskını

Zafer Partisi Genel Merkezine polisten pankart baskını
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Zafer Partisi Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur imzalı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hareket eden bazı polis memurları hukuksuz şekilde pankartı indirme girişiminde bulunması üzerine Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Yücel, Av. Murat Yıldız, Dr. Fikret Bayır, Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'in devreye girmesiyle partiden çıkmak zorunda kaldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ise Genel Merkez önünde yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi'nin uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak için hazırlattığı pankartın üzerindeki kafa Amerikalı bir aktöre aittir. Bu pankartın devlet büyüklerine hakaret suçlaması ile toplatılmak istenmesinin akılla izahı yoktur.

Pankartın kaldırılmasına karar veren savcı, bu pankartta hangi devlet büyüğünün kast edildiğini düşünüyor?" diye konuştu.

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