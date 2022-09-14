‘Yerli ve Milli Escobar’ pankartının sırrı çözüldü. Bruce Willis mi şikayet etti

Son olarak Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yerli ve Milli Escobar" pankartı gerekçe gösterilerek ifadeye çağrıldığını duyurdu.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCI RESMİ TAMAMLADI

Zafer Partisi Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Ali Dinçer Çolak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Çolak "Yerli ve Milli Escobar" yazan pankarttaki resimde yer alan kısma ünlü sinema oyuncusu Bruce Willis’in resmini ekleyerek görseli tamamladı.

Ali Dinçer Çolak yaptığı paylaşımda ise “Emniyet, Bruce Willis ‘in şikayeti üzerine Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can Kaptan’ı “Devlet büyüklerine hakaret” gerekçesiyle ifadeye çağırdı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Fatih'te asılan ve büyük ses getiren "Yerli ve Milli Escobar" pankartı bugün de Eminönü ve Unkapanı köprülerine asılmıştı.

Pankartta "Yerli ve Milli Escobar" yazısının yanı sıra kel bir kafa görüntüsü de yer alıyordu. Bu görüntü sosyal medyada büyük tartışma yaratmış; fotoğraftaki kişinin kim olabileceği üzerine iddialarda bulunulmuştu.

İŞTE İSTANBUL'UN ÇEŞİTLİ YERLERİNE ASILAN O PANKART