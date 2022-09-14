14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • ‘Yerli ve Milli Escobar’ pankartının sırrı çözüldü. Bruce Willis mi şikayet etti

‘Yerli ve Milli Escobar’ pankartının sırrı çözüldü. Bruce Willis mi şikayet etti

İstanbul'un çeşitli yerlerine asılan "Yerli ve Milli Escobar" pankartı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:27
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:35
Takip Et

‘Yerli ve Milli Escobar’ pankartının sırrı çözüldü. Bruce Willis mi şikayet etti

‘Yerli ve Milli Escobar’ pankartının sırrı çözüldü. Bruce Willis mi şikayet etti
+
Aa
-

Son olarak Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Yerli ve Milli Escobar" pankartı gerekçe gösterilerek ifadeye çağrıldığını duyurdu.

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCI RESMİ TAMAMLADI

Zafer Partisi Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı Ali Dinçer Çolak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Çolak "Yerli ve Milli Escobar" yazan pankarttaki resimde yer alan kısma ünlü sinema oyuncusu Bruce Willis’in resmini ekleyerek görseli tamamladı.

Ali Dinçer Çolak yaptığı paylaşımda ise “Emniyet, Bruce Willis ‘in şikayeti üzerine Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can Kaptan’ı “Devlet büyüklerine hakaret” gerekçesiyle ifadeye çağırdı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde ilk olarak Fatih'te asılan ve büyük ses getiren "Yerli ve Milli Escobar" pankartı bugün de Eminönü ve Unkapanı köprülerine asılmıştı.

Pankartta "Yerli ve Milli Escobar" yazısının yanı sıra kel bir kafa görüntüsü de yer alıyordu. Bu görüntü sosyal medyada büyük tartışma yaratmış; fotoğraftaki kişinin kim olabileceği üzerine iddialarda bulunulmuştu.

İŞTE İSTANBUL'UN ÇEŞİTLİ YERLERİNE ASILAN O PANKART

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yıldırım Demircioğlu
14.09.2022 23:04
Güzel şaka.  
 
Uzay Fenercioğlu
14.09.2022 22:47
Muhteşem. Siyaset aynı zamanda bir espri sanatıdır. Dünya gündemin de yerini alacaktır. En fazla Bruce Willis gülecek.  
 
TC Bursa
14.09.2022 22:42
Kim olduğunu düşündüler acaba?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
1
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
2
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
3
﻿Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
4
﻿Kazılarda bulundu. Tarihi paranın üstündeki yazıyı okuyanın tüyleri diken diken oldu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
5
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
6
﻿İngiltere Kralı 3. Charles ikinci imzasında da sinir krizi geçirdi. Etrafındakilerin eli ayağına dolaştı
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
7
﻿AKP'li Hüseyin Çelik açıkladı: Vahdettin'den önce İngilizlere ilk Abdülhamit sığınmış
﻿Fransa yine uzattı yine kazandı
﻿Fransa yine uzattı yine kazandı
﻿Fransa yine uzattı yine kazandı
﻿Esenyurt’ta hastanede kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti  
﻿Esenyurt’ta hastanede kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti  
﻿Esenyurt’ta hastanede kalbinden bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti  
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maç oynandı: İşte sonuçlar
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maç oynandı: İşte sonuçlar
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 maç oynandı: İşte sonuçlar
﻿ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı
﻿ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı
﻿ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump yanlısı adaylar kazandı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Uzmanı açıkladı: Çocuklardaki depresyonda ‘mükemmelliyetçilik’ detayı
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Başyayla SYDV işçi alacak
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿Moto kurye yerde sürüklendi
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿400 yıllık ağaçların verdiği ürün altınla yarışıyor
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yağmuru: 11 gollü maç
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿AİHM, Fransa'yı mahkum etti
﻿Kuşa kalp masajı 
﻿Kuşa kalp masajı 
﻿Kuşa kalp masajı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.