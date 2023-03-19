İstanbul'da operasyon. Tutuklandılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süreyle yapılan teknik takip sonucunda "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarına karışan 12 zanlının adres ve kimliklerini belirledi.

Fatih, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy'de belirlenen 19 adrese düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirtilen, yabancı uyruklu 10 kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 33 telefon, 32 bin 920 lira, 2 bin 190 avro ve 1761 dolara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10'u tutuklandı. (AA)