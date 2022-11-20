20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı. Yok artık daha neler

Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı. Yok artık daha neler

İstanbul Cihangir’de yolda yürürken kafasına taş düşen adam yaralanarak yere düştü. Yardım beklediği esnada yaralı adamın yanına yaklaşan tekerlekli sandalyeli bir kadın, adamın cep telefonunu çaldıktan sonra "geçmiş olsun" diyerek kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. 

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 15:20
Takip Et

İstanbul’da şok eden hırsızlık: Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı

Tekerlekli sandalyeyle gelip yaralı adamın telefonunu çaldı. Yok artık daha neler
+
Aa
-

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Yusuf Tan, bir işyerinin önünden geçtiği esnada çatıdan kafasına taş düşmesi sonucu yaralandı. Kafası kanamaya başlayan adam, yere oturarak yardım bekledi. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar adamın yanına geldi. Bu sırada yaralı şahsın ve çevredekilerin dalgınlığından yaralanan tekerlekli sandalyedeki bir kadın, yerdeki cep telefonunu dikkat çekmeden alarak sandalyesine koydu. Kadın ve yanındaki adam, “Geçmiş olsun” diyerek daha sonra bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra yaralı şahıs cep telefonunun olmadığını anlayınca durumu polise bildirdi.

Hırsızlık anları kameralara yansırken, polis kadın hırsızı ve yanındaki şahsı tekerlekli sandalyedeki süsten tespit ederek yakaladı.

İhbar üzerine olay yerinde çalışma yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polisin dikkatini tekerlekli sandalyede demirlere takılmış süs çekti. Bölgede çalışmalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, tekerlekli sandalyeli kadının Taksim Cumhuriyet Altgeçidi’nde olduğunu gördü. Sandalyede inceleme yapan polis ekipleri, sandalyenin demirlerindeki süsten tespit ettiği Gizem E. ve yanındaki Erkan K.’yı kıskıvrak yakaladı. Aynı yöntemle hırsızlık yapmaya çalıştıkları belirlenen şahısların emniyette çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınarak emniyette ifadeleri alınan 2 şahsa “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Beyoğlu’nda bir kişinin başına taş düşmesi sonucu yaralanması ve sonrasında tekerlekli sandalyeli kadının telefonu çaldığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, adamın yardım beklediği kadının ise ayağını kullanarak tekerlekli sandalye ile hareket edip telefonu çaldığı görülüyor.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Sedat
20.11.2022 15:56
İnşallah onunda tekerlekli sandalyesini çalarlarda poposunun üstünden kalkamaz olur.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
3
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
4
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
5
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
6
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Millilerin 11'i belli oldu
7
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿Sisli alanlarda ortaya çıkan Brocken Hayaleti ilk kez görüntülendi. Bu hayalet gerçek mi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿İsrail’den Katar’a ilk doğrudan uçak seferi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
﻿MSB duyurdu! Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile 89 hedef imha edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.