Hollandalı uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı. İnterpol arıyordu bu kaçıncı?

Kaynak: Haber Merkezi Mehmet Akif Erdem
Hollandalı uyuşturucu karteli lideri İstanbul'da yakalandı. İnterpol arıyordu bu kaçıncı?
Uluslararası suç örgütlerinin peş peşe yakalandığı ülkemizdi, bir uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşısı daha yakalandı. Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı bülteniyle aranan Rawi Ali Qureshi İstanbul'da yakalandı.

Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Hakkında kırmızı bülten bulunan ve Hollanda makamlarınca hakkında yakalama kararı bulunun Uyuşturucu Karteli elebaşısı Rawi Ali Qureshı İstanbul'da düzenlenen "Kartel-5" operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanlığı zanlının yakalanma görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlandı. Böylece Uluslararası uyuşturucu kaçakçılarının peş peşe yakalandığı ülkemizdi bir kartel lideri daha ele geçirilmiş oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerliyaka göreve geldikten sonra polis bir çok operasyona imza attı. Bu operasyonlarda çok sayıda Uluslararası suç örgütü lideri yakalanarak, gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İşte Yerlikaya'nın o açıklaması:

"Hollanda tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin Elebaşı Rawi Ali Qureshı İstanbul’da yapılan “Kartel-5” operasyonuyla yakalandı"

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