Size doğru gelirken bilerek yere düşürüyorlar. İstanbul'daki dolandırıcıları Polonyalı gezgin çekti

OdaTV'nin haberine göre, dünyanın çeşitli yerlerini gezen ve deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Polonyalı bir gezginin İstanbul’da çekmiş olduğu bir dolandırıcılık videosu sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da karşılaşılabilecek seyyar ayakkabı boyacılarına karşı dolandırıcılık uyarısında bulunan ünlü gezgin yayınladığı video ile Türkiye’ye gelecek olan turistleri bilgilendirdi.

Videoda, boyacıların turistlerin yanından geçerken ellerindeki fırçayı yere atmasından sonra, turistin verecekleri tepkiye göre, onlarla iletişime geçip dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Polonyalı gezginin paylaştığı dolandırıcılık videosu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ayakkabı fırçasını yere atma girişiminden başka da dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyleyen bir başka gezgin de "Bir kenarda ayakkabı boyama tezgahını açan kişi, eline sigarasını alarak avını beklemeye başlıyor. Turisti gören kişi sigarasını ağzına götürüp el hareketiyle ateş istiyor. Çakmağını çıkartıp boyacının sigarasını yakmak isteyen turist, ne olduğunu anlayamadan boyacının ayakkabısını fırçalamaya başladığını şaşkınlıkla izliyor. Boyacı turistten koparacağı paranın hesabını yaparken, turist ise Türk insanına olan güvenini kaybediyor" dedi.