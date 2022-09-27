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  • Size doğru gelirken bilerek yere düşürüyorlar. İstanbul'daki dolandırıcıları Polonyalı gezgin çekti

Size doğru gelirken bilerek yere düşürüyorlar. İstanbul'daki dolandırıcıları Polonyalı gezgin çekti

Bu şehir böyle mi olacaktı? İstanbul'u gezmeye gelen Polonyalı bir gezginin, sosyal medya hesabından paylaştığı dolandırıcılık videosu kısa sürede gündem oldu. Videoda, bir ayakkabı boyacısının turistin yanından geçerken bilerek ayakkabı fırçasını yere düşürdüğü görülüyor.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 10:21
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İstanbul'daki dolandırıcıları Polonyalı gezgin çekti. Size doğru gelirken bilerek yere düşürüyorlar. Bu şehir böyle mi olacaktı?

Size doğru gelirken bilerek yere düşürüyorlar. İstanbul'daki dolandırıcıları Polonyalı gezgin çekti
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OdaTV'nin haberine göre, dünyanın çeşitli yerlerini gezen ve deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Polonyalı bir gezginin İstanbul’da çekmiş olduğu bir dolandırıcılık videosu sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da karşılaşılabilecek seyyar ayakkabı boyacılarına karşı dolandırıcılık uyarısında bulunan ünlü gezgin yayınladığı video ile Türkiye’ye gelecek olan turistleri bilgilendirdi.

Videoda, boyacıların turistlerin yanından geçerken ellerindeki fırçayı yere atmasından sonra, turistin verecekleri tepkiye göre, onlarla iletişime geçip dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Polonyalı gezginin paylaştığı dolandırıcılık videosu, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ayakkabı fırçasını yere atma girişiminden başka da dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyleyen bir başka gezgin de "Bir kenarda ayakkabı boyama tezgahını açan kişi, eline sigarasını alarak avını beklemeye başlıyor. Turisti gören kişi sigarasını ağzına götürüp el hareketiyle ateş istiyor. Çakmağını çıkartıp boyacının sigarasını yakmak isteyen turist, ne olduğunu anlayamadan boyacının ayakkabısını fırçalamaya başladığını şaşkınlıkla izliyor. Boyacı turistten koparacağı paranın hesabını yaparken, turist ise Türk insanına olan güvenini kaybediyor" dedi.

 

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Bambino
27.09.2022 11:13
Zekice! Neticede zorlamıyor. 😃  
 
M.y
27.09.2022 11:01
Sade bumu yankesicilik kart kopyalama vsvs  
 
Misafir
27.09.2022 10:42
Yabancıları kendimize biz düşman ediyoruz, sonra da Türk ün,Türkden başka dostu yok, diye avunuyoruz.Geçin bunları, adamlar ne gördülerse onu söylüyorlar. Çok güzel oluyor, böyle devam  
 
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