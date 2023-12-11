İstanbulspor’da transfer hareketliliği. İsa Karaarslan sordu Hakan Yakın cevapladı

Ligde 15 haftada sadece 8 puan toplayarak son sırada bulunan İstanbulspor’un teknik direktörü Hakan Yakın, Yeniçağ Yazarı İsa Karaarslan’ın sorusu üzerine kulüpte transfer hareketliliği başlayacağının ipucunu verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbulspor’da transfer hareketliliği. İsa Karaarslan sordu Hakan Yakın cevapladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbulspor'un teknik direktörü Hakan Yakın, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yakın, maçta pozisyon bulamadıklarını belirterek, "Başlangıçta istediğimiz oyunu oynayamadık. Daha sonra devre arasına kadar daha iyi oynamaya başladık. Devreye eşitlikle gittik. İkinci devre rakibe pozisyon vermedik ancak kendimiz de pozisyon bulamadık. Ligde alt sıralarda olduğumuz için bazen istediğimiz gibi sonuçlar alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

İki takımın da beraberlikten memnun olabileceğini söyleyen Yakın, "Aslında iki takım da 0-0'dan memnun olurdu. Geçen maçlarda olduğu gibi bu maçta da şansımız yanımızda değildi. Son anda yediğimiz golle yenilmek oyuncularımızın moralini bozdu. Önümüze ve oyuncularımızın morallerini düzeltmeye bakacağız. Maçtan maça hazırlayacağız takımı. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

“TRANSFER GEREKİYORSA OTURUP KONUŞACAĞIZ”

Yeniçağ Yazarı İsa Karaarslan’ın “Bu mağlubiyetle beraber üst sıralarla aranızdaki makas iyiden iyiye açıldı. Devre arasına kadar olan bölümde ise Adana Demirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi üç üst düzey maç var. Bundan sonraki planlarınız ne yönde olacak?” sorusu üzerine Yakın, "Önümüzde zorlu 3 maç var. Bu 3 maçtan çıkarabileceğimiz maksimum puanı çıkarmak istiyoruz. Sonrasında ise transfer gerekiyorsa oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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