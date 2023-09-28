İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü

İstanbul’da artan sağanak yağış caddeleri adeta nehre dönüştürdü. İkitelli’de vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde kamyonlar arabaların sular içinde yüzdüğü görüldü. Onlarca arabanını sular içinde kaldığı görülürken sürücülerin araçlarını kurtarmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

AFAD'dan yapılan uyarıda ise yağışın sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşları sel baskınlarına karşı uyarırken "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor. Megakentin bazı bölgelerinde de ani yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Farklı mahallelerde etkisini artıran yağış nedeniyle itfaiye ekipleri tedbir amaçlı su altı arama kurtarma ekibi ve destek ekiplerin bölgede bulunmasını talep etti.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İstanbul'da araçların aşırı yağış ile beraber yollarda mahsur kaldığı görülüyor.

İstanbul'un Başakşehir, Kayaşehir, İkitelli ve Küçükçekmece Bölgeleri'nde yoğun yağış başladı. Caddeler ve yollar göle dönerken vatandaşlar zor anlar yaşandı. Bazı iş hanları tamamen suyla doldu.

İSTANBUL SEL GÖRÜNTÜLERİ 2023

AFAD, AFAD cep telefonlarına son dakika SMS gönderdi. Mesajda, “Meteorolojiye göre İstanbul’da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Davut Gül de kentte beklenen sağanak yağışla ilgili İstanbullulara çağrıda bulundu.

Vali Gül açıklamasında, 'Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız.' dedi.