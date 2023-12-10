Son yağmurlar can suyu oldu. İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı

İstanbul’da kurak geçen 11 ayın ardından alarm veren barajlardaki doluluk oranları artışa geçti. İSKİ'nin paylaştığı 30 günlük veride barajların doluluk oranı son yağışlardan sonra yüzde 40’a dayandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son yağmurlar can suyu oldu. İşte İstanbul'da baraj doluluk oranı

2023 yılının ilk 11 ayı kurak geçti, beklenen yağışların gelmemesi ve sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyretmesi İstanbul barajlarında alarm verilmesine neden oldu. Son sağanaklar, alarm veren İstanbul barajlarlarına adeta can suyu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 40'A DAYANDI

Geçen ay bugünlerde yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranı yüzde 16 seviyelerinde seyrediyordu. Dün sabah ise bu oran yüzde 37.27'ye yükselmişti. Son 30 gündür aralıklarla süren ve dün de devam sağanağın ardından 10 Aralık Pazar sabahı itibarıyla doluluk oranı yüzde 38.95 olarak ölçüldü.

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SAĞANAK YAĞIŞLARI DEVAM EDECEK

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; önümüzdeki hafta içi de İstanbul'da sağanak yağışlar görülmeye devam edecek. Sağanakların etkisiyle barajlardaki doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 63,83
Darlık Barajı 55,94
Elmalı Barajı 87,21
Terkos Barajı 22,96
Alibey Barajı 50,31
Büyükçekmece Barajı 24,04
Sazlıdere Barajı 20,36
Istrancalar Barajı 40,22
Kazandere Barajı 13,85
Pabuçdere Barajı 10,87

GÜN GÜN İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

25 Kasım 24,54
26 Kasım 24,86
27 Kasım 25,44
28 Kasım 25,47
29 Kasım 25,63
30 Kasım 31,03
1 Aralık 33,02
2 Aralık 33,46
3 Aralık 33,64
4 Aralık 34,02
5 Aralık 34,47
6 Aralık 34,71
7 Aralık 35,04
8 Aralık 35,68
9 Aralık 37,27
10 Aralık 38,95

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