İşte 900 bin TL altındaki sıfır araçlar. Ağustos fiyatları güncellendi

Otomobil fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ile birlikte araç sahibi olmak isteyenler yeniden uygun fiyatlı sıfır araçları incelemeye başladı. Bazı markalarda Ağustos fiyatları değişmezken bazı markalar ise listelerini güncelledi.
İşte Ağustos ayında 900 bin liranın altında kalan sıfır araçlar...
AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR ARAÇ LİSTESİ
KIA
Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli: 850 bin lira
CITROEN
C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli: 890 bin lira
HYUNDAI
i10 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzinli: 905 bin lira
FIAT
Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 969 bin 900 lira
OPEL
Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli: 995 bin 900 lira
DACIA
Sandero Stepway Tce 90 bg X-tronic Expression Benzinli: 1 milyon 075 bin lira
RENAULT
Clio Evolution TCe x-tronic 90 Hp Otomatik Benzinli: 1 milyon 113 bin lira
SUZUKI
Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli - 2023 Model 1 milyon 130 bin lira
PEUGEOT
208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8 Benzinli 1 milyon 223 bin lira
HONDA
City Executive 1.5L VTEC Otomatik Benzinli: 1 milyon 225 bin lira
SEAT
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 Hp DSG Style: 1 milyon 235 bin lira
MG
ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli: 1 milyon 299 bin lira
FORD
Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli: 1 milyon 319 bin 800 lira
SKODA
Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel: 1 milyon 329 bin 900 lira
TOYOTA
Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik: 1 milyon 346 bin 500 lira
CHERY
Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort: 1 milyon 378 bin lira
NISSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Benzinli: 1 milyon 509 bin 900 lira