İşte 900 bin TL altındaki sıfır araçlar. Ağustos fiyatları güncellendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İşte 900 bin TL altındaki sıfır araçlar. Ağustos fiyatları güncellendi

Otomobil piyasasında Ağustos fiyatları belli oldu Otomobil piyasasında araç fiyatlarındaki artışlar yavaşlar 900 bin liranın altında satılan araçlar da değişti.

Otomobil fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ile birlikte araç sahibi olmak isteyenler yeniden uygun fiyatlı sıfır araçları incelemeye başladı. Bazı markalarda Ağustos fiyatları değişmezken bazı markalar ise listelerini güncelledi.

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İşte Ağustos ayında 900 bin liranın altında kalan sıfır araçlar...

AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR ARAÇ LİSTESİ

KIA
Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli: 850 bin lira

CITROEN
C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli: 890 bin lira

HYUNDAI
i10 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzinli: 905 bin lira

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FIAT
Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 969 bin 900 lira

OPEL
Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli: 995 bin 900 lira

DACIA
Sandero Stepway Tce 90 bg X-tronic Expression Benzinli: 1 milyon 075 bin lira

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RENAULT
Clio Evolution TCe x-tronic 90 Hp Otomatik Benzinli: 1 milyon 113 bin lira

SUZUKI
Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli - 2023 Model 1 milyon 130 bin lira

PEUGEOT
208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8 Benzinli 1 milyon 223 bin lira

HONDA
City Executive 1.5L VTEC Otomatik Benzinli: 1 milyon 225 bin lira

SEAT
Ibiza 1.0 EcoTSI 115 Hp DSG Style: 1 milyon 235 bin lira

MG
ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli: 1 milyon 299 bin lira

FORD
Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli: 1 milyon 319 bin 800 lira

SKODA
Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel: 1 milyon 329 bin 900 lira

TOYOTA
Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik: 1 milyon 346 bin 500 lira

CHERY
Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort: 1 milyon 378 bin lira

NISSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Benzinli: 1 milyon 509 bin 900 lira

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