İşte 900 bin TL altındaki sıfır araçlar. Ağustos fiyatları güncellendi

Otomobil fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ile birlikte araç sahibi olmak isteyenler yeniden uygun fiyatlı sıfır araçları incelemeye başladı. Bazı markalarda Ağustos fiyatları değişmezken bazı markalar ise listelerini güncelledi.

İşte Ağustos ayında 900 bin liranın altında kalan sıfır araçlar...

AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR ARAÇ LİSTESİ

KIA

Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli: 850 bin lira

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli: 890 bin lira

HYUNDAI

i10 1.2 MPI 79 PS Jump Manuel Benzinli: 905 bin lira

FIAT

Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli: 969 bin 900 lira

OPEL

Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli: 995 bin 900 lira

DACIA

Sandero Stepway Tce 90 bg X-tronic Expression Benzinli: 1 milyon 075 bin lira

RENAULT

Clio Evolution TCe x-tronic 90 Hp Otomatik Benzinli: 1 milyon 113 bin lira

SUZUKI

Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli - 2023 Model 1 milyon 130 bin lira

PEUGEOT

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8 Benzinli 1 milyon 223 bin lira

HONDA

City Executive 1.5L VTEC Otomatik Benzinli: 1 milyon 225 bin lira

SEAT

Ibiza 1.0 EcoTSI 115 Hp DSG Style: 1 milyon 235 bin lira

MG

ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli: 1 milyon 299 bin lira

FORD

Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli: 1 milyon 319 bin 800 lira

SKODA

Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel: 1 milyon 329 bin 900 lira

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik: 1 milyon 346 bin 500 lira

CHERY

Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort: 1 milyon 378 bin lira

NISSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Benzinli: 1 milyon 509 bin 900 lira