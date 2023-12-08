İşte ağız kuruluğunun gideren mucize ot

Ağız kuruluğunun gideren mucize ot hatmi otu dikkat çekti.

Erkavim Yıldırım KAYNAK: Haber Merkezi
İşte ağız kuruluğunun gideren mucize ot

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ağız kuruluğunun gideren mucize ot hatmi otu dikkatlerden kaçmadı.

AĞIZ KURULUĞU NEDİR?

Ağız kuruluğu, tükürük bezlerinin ağız içini ıslak tutmak için yeterli tükürük üretemediği bir durumu ifade etmektedir. Tükürük, bakteriler tarafından üretilen asitleri etkisiz hale getirerek, bakteri üremesini sınırlar ve diş çürümesini önlemeye yardımcı olur.

HATMİ ÇİÇEĞİ HANGİ SIKLIKLA TÜKETİLMELİDİR?

Hatmi çiçeği, düzenli bir şekilde her gün tüketilirse 3 ya da 4 gün içinde etkisini gösterebilir. Her bitki türünde olduğu gibi uzun süreli tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.

Gün içerisinde 1 ya da 2 defa hatmi çiçeği çayı içilebilir. Hatmi çiçeği, solunum yolları hastalıkları, sindirim sistemi problemleri ve bağışık sistemini güçlendirmeye kadar birçok alanda fayda sağlar.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI DEMLENİR?

Dilerseniz içerisine bal ilave edebilirsiniz. Hatmi çiçeği çayını günde iki kez olacak şekilde tüketebilirsiniz. Kurutularak elde edilen hatmi çiçeği çayı, kaynamış suya atılır ve 5 dakika demlendikten sonra süzülüp içilebilir.

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