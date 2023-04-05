Galatasaray yeni marşını yayınladı

Galatasaray, Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekip, yeni marşını tanıttı.
Şarkının ismine 'Sahibisin Kalbimin' adı verildi.
Marşın sözleri ise şu şekilde;
Sevdana yandım yemin ederim
Senin yolun benim kaderim
Hem mutluluğum hem kederim
Yine seni severim
Sevdana yandım yemin ederim!
Gönül verdik aşkına
Uğruna savaş buna
Allah ömür verirse
Yolum dik yokuşlara
Çocukluktan hatıram
Cimbomum bana kalan
Yanar bu şehir yanar
Vasiyet;
Mezarıma, koy sarı laleler
Ölümün yanında
Sensizlik daha beter
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