Galatasaray yeni marşını yayınladı

Galatasaray, Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekip, yeni marşını tanıttı.

Şarkının ismine 'Sahibisin Kalbimin' adı verildi.

Marşın sözleri ise şu şekilde;

Sevdana yandım yemin ederim

Senin yolun benim kaderim

Hem mutluluğum hem kederim

Yine seni severim

Sevdana yandım yemin ederim!

Gönül verdik aşkına

Uğruna savaş buna

Allah ömür verirse

Yolum dik yokuşlara

Çocukluktan hatıram

Cimbomum bana kalan

Yanar bu şehir yanar

Vasiyet;

Mezarıma, koy sarı laleler

Ölümün yanında

Sensizlik daha beter