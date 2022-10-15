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Hülya Koçyiğit'in Billur Kalkavan paylaşımı yürekleri sızlattı

Bir süredir kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'ın ölümü birlikte büyüdüğü Hülya Koçyiğit'i yıktı. Sosyal medya hesabından Kalkavan ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan Koçyiğit, "Güzeller güzelim, zamansız gidişine çok üzüldüm" dedi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 17:41
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Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran Billur Kalkavan paylaşımı

Hülya Koçyiğit'in Billur Kalkavan paylaşımı yürekleri sızlattı
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Yaklaşık 6 aydır kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kalkavan'ın ölümü birlikte büyüdüğü Hülya Koçyiğit'i de derinden etkiledi.

"ANILARIMIZDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEKSİN"

Ölüm haberini aldıktan sonra Instagram hesabından Billur Kalkavan ile çocukluk fotoğrafını paylaşan Koçyiğit "Çok erken, çok üzücü. Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billurcum zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle" ifadelerini kullandı.
 

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