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Erdal Özyağcılar dijital platformda yayınlanan dizileri topa tuttu. Şahmaran da nasibini aldı

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, dijital platformda yayınlanan dizileri eleştirdi. Usta oyuncu, üstü kapalı Şahmaran dizisine de gönderme yaptı. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:09
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Şahmaran da nasibini aldı! Erdal Özyağcılar dijital platformda yayınlanan dizileri topa tuttu

Erdal Özyağcılar dijital platformda yayınlanan dizileri topa tuttu. Şahmaran da nasibini aldı
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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Erdal Özyağcılar, dijital platform için çekilen dizileri topa tuttu. 

“O DİZİLERE KIZDIM ŞİMDİ SENARYO YAZIYORUM”

Dijital platformda yayınlanan diziler hakkında konuşan Özyağcılar "O projeleri biraz geç izlemeye başladım. Oradaki işlere çok şaşırıyorum. Bütün hikayelerde doğal güçleri, hayaletler ve cadılar var, enteresan şekilde... İnsanlar bu işleri nasıl seyrediyorlar? Birkaç bölüm sonra sıkılıyorsun. Hepsinde bir gariplik var. Ben de onlara kızdım, şimdi bir senaryo yazıyorum" dedi. 

Usta sanatçının bu açıklaması akıllara Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisini akıllara getirdi.
 

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